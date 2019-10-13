SANA: 'Suriye Ordusu Türkler'e Karşı Koymaya Hazırlanıyor'

SDG Basın Sözcüsü Mustafa Bali ise “Türkiye’nin operasyonunun başından beri halkımızı etnik temizlikten koruyacak tüm seçenekleri inceleyeceğimizi söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriyeli Kürt bir siyasetçi tarafından Reuters’a yapılan açıklamada varılacak bir anlaşmayla Türkiye’nin saldırısına son vermeyi umduklarını kaydetti.

Suriye resmi haber ajansı Sana, Suriye ordusunun birliklerini Suriye'nin kuzey doğusunda Türkiye'nin harekatına karşı koymak için konuşlandırmaya hazırlandığı haberini geçti. Haberi Reuters haber ajansı da verdi.

Reuters haber ajansı konuyla ilgili Suriye rejimi yetkililerine henüz ulaşamadığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper bugün CBS televizyonuna yaptığı açıklamada "Son 24 saatte Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriyeliler ve Ruslar'la Türkler’e karşı kuzeyde bir saldırı yapmak için anlaşmaya çalıştıklarını öğrendik” ifadelerini kullanmıştı.

Esper ABD askerlerinin SDG ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında sıkıştığını, bu nedenler bin kadar ABD askerini Suriye'nin kuzey doğusundan en güvenli ve hızlı şekilde çekeceğini belirtmişti.

