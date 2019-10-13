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SANA: 'Suriye Ordusu Türkler'e Karşı Koymaya Hazırlanıyor'

13.10.2019 21:21 | Son Güncelleme

Suriye resmi haber ajansı Sana, Suriye ordusunun birliklerini Suriye'nin kuzey doğusunda Türkiye'nin harekatına karşı koymak için konuşlandırmaya hazırlandığı haberini geçti. Haberi Reuters haber ajansı da verdi

SANA: 'Suriye Ordusu Türkler'e Karşı Koymaya Hazırlanıyor'

Suriye resmi haber ajansı Sana, Suriye ordusunun birliklerini Suriye'nin kuzey doğusunda Türkiye'nin harekatına karşı koymak için konuşlandırmaya hazırlandığı haberini geçti. Haberi Reuters haber ajansı da verdi.

Lübnan merkezli El Meyadin televizyonu da sahadaki muhabirine dayandırdığı haberinde Suriye ordusunun Menbiç'e girdiği iddiasına yer verdi.

Reuters haber ajansı Kürtler liderliğindeki SDG’nin Suriye’de Rusya’ya ait bir hava üssünde görüşmeler yürüttüğü haberini geçti.

Suriyeli Kürt bir siyasetçi tarafından Reuters’a yapılan açıklamada varılacak bir anlaşmayla Türkiye’nin saldırısına son vermeyi umduklarını kaydetti.

Kürt Demokrat İlerleme Partisi üst düzey üyelerinden Ahmed Süleyman görüşmelerin Lazkiye’deki Hmeymin Hava Üssü’nde yapıldığını aktardı.

Süleyman, anlaşmanın savaşı ve korkunç sonuçlarını sona erdirmesini umduğunu kaydetti.

SDG Basın Sözcüsü Mustafa Bali ise “Türkiye’nin operasyonunun başından beri halkımızı etnik temizlikten koruyacak tüm seçenekleri inceleyeceğimizi söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı konuyla ilgili Suriye rejimi yetkililerine henüz ulaşamadığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper bugün CBS televizyonuna yaptığı açıklamada "Son 24 saatte Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriyeliler ve Ruslar'la Türkler’e karşı kuzeyde bir saldırı yapmak için anlaşmaya çalıştıklarını öğrendik” ifadelerini kullanmıştı.

Esper ABD askerlerinin SDG ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında sıkıştığını, bu nedenler bin kadar ABD askerini Suriye'nin kuzey doğusundan en güvenli ve hızlı şekilde çekeceğini belirtmişti.

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