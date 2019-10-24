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SANA: ‘Türkiye Destekli Güçler Suriye Askerlerine Saldırdı’

24.10.2019 19:28 | Son Güncelleme

Suriye resmi haber ajansı SANA, Türk askerleri ve Türkiye’nin desteklediği savaşçıların Suriye’nin kuzeydoğusunda Suriye hükümet askerlerine saldırdığını öne sürdü

SANA: ‘Türkiye Destekli Güçler Suriye Askerlerine Saldırdı’

Suriye resmi haber ajansı SANA, Türk askerleri ve Türkiye’nin desteklediği savaşçıların Suriye’nin kuzeydoğusunda Suriye hükümet askerlerine saldırdığını öne sürdü.

SANA haberinde, olayda Tel Tamr kenti yakınlarındaki Suriye ordusuna ait mevzilerin hedef alındığını, saldırıya karşılık veren Suriye askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğunu iddia etti. Olayın Türkiye’nin kontrolundaki bölgenin hemen sınırındaki Kozliya köyünde yaşandığı belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Amerikan haber ajansı AP, olayın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki sınır bölgesinde birden fazla ve çoğu zaman da birbirine karşıt silahlı güçlerin yeni mevziler elde etme çabası içine girmesiyle birlikte artan şiddet riskini gösterdiği yorumunda bulundu.

En fazla endişe edilen ihtimallerden biri olarak da, Türkiye destekli güçlerle Suriye hükümet güçleri arasında çatışma riski görülüyor.

Tüm taraflar, önceki gün Soçi’de üzerinde uzlaşılan Türkiye-Rusya anlaşmasından sonra ateşkese uyduklarını savunuyor. Ancak farklı gruplar arasındaki sürtüşmelerin sınırda çözüm bulunması çabalarını baltalayabileceği tehlikesine de dikkat çekiliyor.

AP’nin haberine göre, Türkiye-Rusya anlaşması uyarınca Suriye güçleri, Rus ordu danışmanları ve jandarması ülkenin kuzeydoğu sınırının büyük bir kesimi boyunca 30 km. derinlikteki hatta konuşlanmaya başladı. Anlaşma, Kürt savaşçıların bu bölgeden ayrılması ve ardından Rusya’yla Türkiye’nin sınırın daha dar bir şeridinde ortak devriyelere başlamasını öngörüyor.

SANA, Türkiye destekli güçlerin yakındaki Manajeer köyünde de Kürt güçlerle çatıştığını ve köyü ele geçirdiğini bildirdi. Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Mustafa Bali, bu güçlerin civardaki iki köyde daha ağır silahlar kullanarak Kürt güçlerle çatıştığını söyledi. SDG komutanı Mazlum Abdi de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türk askerleri ve “cihatçılarının (ateşkesi) ihlal etmeye ve saldırılar düzenlemeye ettiklerini” öne sürdü.

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