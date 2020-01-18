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  4. Sana'da Yemen ordusunun operasyonunda 23 Husi öldürüldü

Sana'da Yemen ordusunun operasyonunda 23 Husi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Sana'da Yemen ordusunun operasyonunda 23 Husi öldürüldü

SANA (AA) - Yemen'in başkenti Sana'nın doğusundaki Nehem ilçesinde Husiler ile Yemen ordusu arasında çıkan çatışmada, 23 Husi ile 3 asker hayatını kaybetti.

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen ordusu, Nehem ilçesindeki askeri noktalara saldırı hazırlığında olan Husilere önleyici bir operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada 23 Husi öldürülürken, 3 asker de yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Yemen ordusu Beyda kentinde de birliklerine saldırı düzenleyen Husileri geri püskürttüğünü duyurdu.

Sana'nın doğu kapısı olarak nitelendirilen Nehem ilçesinde Yemen ordusuyla Husiler arasında zaman zaman çıkan çatışmalarda çok sayıda can kaybı yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husi SANA Yemen

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