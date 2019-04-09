Sana'daki patlamada ölen çocuk sayısı 14'e yükseldi

Yemen'in başkenti Sana'da iki gün önce meydana gelen patlamada yaşamını yitiren çocuk sayısı 14'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere yaptığı yazılı açıklamada, iki gün önce Sana'da yaşanan patlamada 14 çocuğun hayatını kaybettiğini 16'sının ağır yaralandığını belirtti.

Cappelaere, çocukların çoğunun 9 yaşının altında olduğunu ve yaralıların hastanede hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktardı.

Olayın öğrenciler sınıflarında olduğu sırada iki okulun yakınında gerçekleştiğini ifade eden Cappelaere , patlamanın etkisiyle etrafa şarapnel parçaları yayıldığını ve sınıfların camlarının kırıldığını ifade etti.

Cappelaere ayrıca, çocukların öldürülmesi yada sakatlanmasının çocuk haklarının ciddi ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Cappelaere, çocukların ölümüne neden olan patlamanın sebebine ilişkin bilgi vermedi.

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, dün yaptığı açıklamada, Sana'daki patlamada aralarında 5 çocuğun da olduğu 11 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.