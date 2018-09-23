Sanal alemdeki yeni tehlike! Uzmanlardan ailelere 'Momo' uyarısı!

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Demirbaş ile Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji Komisyon Başkanı Prof.Dr. Hamit Hancı “Momo” oyununun siber zorbalık oyunu olduğuna dikkat çekerek güvenlik güçlerini ve aileleri önlem almaları konusunda uyardı.

"HİPNOTİK YÖNLENDİRME"

Doç. Dr. Hatice Demirbaş, gerek “Mavi Balina” gerekse “Momo” türü oyunlara katılanlarda depresyon, kaygı bozuklukları yanı sıra davranış sorunları ve suça eğilim ortaya çıktığını belirterek, “Sanal zorbalık içeren Momo oyunu özellikle küçük yaştaki çocukları hedef alıyor. Ergenlik öncesi çocukların bilişsel gelişimleri henüz tamamlanmadığı için bu tür oyunların zorbalıkları karşısında ne yapacaklarını bilmedikleri gibi korkup, verilen yönlendirmelere uyuyor ve karşısındaki kişi ne söylerse yerine getiriyor. Bir çeşit hipnotik yönlendirme söz konusu” dedi.

"BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU KULLANIMINDA SINIRLAMA GETİRİLMELİ"

Meksika siber suçlar polisinin, Twitter üzerinden ülke vatandaşlarını Momo oyununa katılmama konusunda uyarı yayımladığını söyleyen Prof. Dr. Hamit Hancı ise, “İspanya polisi de konu ile ilgili olarak sosyal medya kanalları üzerinden gelecek garip, tuhaf oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulunuyor. Ülkemizde de ne yazık ki bu tür oyunlar medyanın ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklarının bilgisayar ve cep telefonu kullanımında kontrolün yanı sıra sınırlama getirilmeli. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi de diğer ülkelerde olduğu gibi toplumu zaman zaman bu ve benzeri oyunlardan haberdar ederek bilgilendirmesi, farkındalık kazandırması yararlı olur” diye konuştu.