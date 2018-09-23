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Sanal alemdeki yeni tehlike! Uzmanlardan ailelere 'Momo' uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 06:04 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve birçok insanın ölümünden sorumlu olan “Mavi Balina” ve “Mariam” oyunlarından sonra şimdi de “Momo” adlı oyuna karşı uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Doç. Dr. Hatice Demirbaş, "Sanal zorbalık içeren Momo oyunu özellikle küçük yaştaki çocukları hedef alıyor. Bir çeşit hipnotik yönlendirme söz konusu” dedi. Oyunun bazı kullanıcıları intihara bile sürüklediği biliniyor.

Sanal alemdeki yeni tehlike! Uzmanlardan ailelere 'Momo' uyarısı!

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Demirbaş ile Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji Komisyon Başkanı Prof.Dr. Hamit Hancı “Momo” oyununun siber zorbalık oyunu olduğuna dikkat çekerek güvenlik güçlerini ve aileleri önlem almaları konusunda uyardı.

"HİPNOTİK YÖNLENDİRME"

Doç. Dr. Hatice Demirbaş, gerek “Mavi Balina” gerekse “Momo” türü oyunlara katılanlarda depresyon, kaygı bozuklukları yanı sıra davranış sorunları ve suça eğilim ortaya çıktığını belirterek, “Sanal zorbalık içeren Momo oyunu özellikle küçük yaştaki çocukları hedef alıyor. Ergenlik öncesi çocukların bilişsel gelişimleri henüz tamamlanmadığı için bu tür oyunların zorbalıkları karşısında ne yapacaklarını bilmedikleri gibi korkup, verilen yönlendirmelere uyuyor ve karşısındaki kişi ne söylerse yerine getiriyor. Bir çeşit hipnotik yönlendirme söz konusu” dedi.

"BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU KULLANIMINDA SINIRLAMA GETİRİLMELİ"

Meksika siber suçlar polisinin, Twitter üzerinden ülke vatandaşlarını Momo oyununa katılmama konusunda uyarı yayımladığını söyleyen Prof. Dr. Hamit Hancı ise, “İspanya polisi de konu ile ilgili olarak sosyal medya kanalları üzerinden gelecek garip, tuhaf oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulunuyor. Ülkemizde de ne yazık ki bu tür oyunlar medyanın ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklarının bilgisayar ve cep telefonu kullanımında kontrolün yanı sıra sınırlama getirilmeli. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi de diğer ülkelerde olduğu gibi toplumu zaman zaman bu ve benzeri oyunlardan haberdar ederek bilgilendirmesi, farkındalık kazandırması yararlı olur” diye konuştu.

Özel efekt şirketi Link Company tarafından yaratılan Momo profili, genç ve gözleri büyük, uzun saçlı, kuş bacaklı, korkunç yüzlü, ürpertici bir kadın figürünü andırıyor. Japonya’daki Vanilla Müzesi’nde 2016 yılındaki sergilenen “kuş kadın heykeli”nden esinlenen Momo karakteri, birçok kişinin sosyal medya hesapları ile Instagram üzerinden yayıldı.

TEHDİT EDİYORLAR

Oyun ilk olarak Latin Amerika’da ortaya çıktı. Oyun ile kullanıcıların akıllı telefonlardaki kişisel verilerin gizliliği tehlikeye girerken, sanal ortamda kişisel bilgilere ulaşan oyun yöneticileri, kişisel verileri çaldığı, kullanıcıyı verilerini internet ortamına yaymakla tehdit ve taciz ettiği, insanlardan zorla para elde ettiği, şiddet öven bir dil kullanıldığı ve bazı vakaları intihara bile sürüklediği biliniyor. Arjantin’in başkenti Buenos Aires yakınlarında ölü olarak bulunan 12 yaşındaki genç kızın da Momo’yu oynadığı tespit edilmişti. İntihar eden 12 yaşındaki kızın, ölüme giden her faaliyeti kaydettiği belirtliyor.

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Anahtar Kelimeler:
momo mariam mavi balina

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