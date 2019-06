"Merhabası, günaydını, bir yere davet etmesi, ilanıaşkı, tamamen görmüş olduğumuz bu yaşantıdan farklı bir dünya. Oraya adım atıyorsunuz, gerçek dünyayla bağı koparıyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz. Dijital filmlerdeki gibi birden bu alana geçiş yapıyorsunuz. O alana girdikten sonra kimin ne yediği ne içtiği, kim ne yapıyor, dünyada fiziksel olarak merak ettiğiniz, yapmak istediğiniz veya yapabildiğiniz her şey bu dijital dünyada önünüze dökülüyor."

AÜ bünyesinde Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduklarını anlatan Çomaklı, "Mavi Balina ve Momo diye bir şey var. Daha çok bu tür oyunlar var. Beraber çalıştığımız Levent Eraslan hocamızı merkezimizin başına getirdik. Bu merkez, insanlara bilgi ve eğitim vermeyi hedefliyor." diye konuştu.

Merkezin Müdürü ve Sosyal İletişim Uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan da sosyal medyanın, dünya nüfusunun 3'te 2'sinin kullandığı, günlük sosyal, politik ve endüstriyel yaşamda hemen herkesin başvurduğu bir alan haline geldiğini kaydetti.

Eraslan, bundan 15 yıl önce dijital kavramların birçoğunun ortada olmadığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birileri bize 'Like yapalım, spam at, selfie yapalım' deseydi emin olun birçoğumuz ne dediğini anlamazdık ancak günümüzde en küçükten en büyüğe kadar her yaşam alanında insanların kullandığı bir alan hale geldi. Merkez, Prof. Dr. Çomaklı'nın bir projesidir ve üç ana ayak üzerinde oluşmaktadır. Bunlardan birincisi sosyal medya, ikincisi dijital güvenlik ve oyunlar, üçüncüsü de dijital para, sistemlerdir. Merkez, böylesi panel ve konferanslarla ileride seminerle çalışmalarına devam edecektir. Bu merkez Türkiye'de bir ilk."

Panele, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.