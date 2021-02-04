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Sanal alışverişte sözleşme ne zaman kurulur?

04.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Günümüzde alışveriş sadece yüz yüze değil internet üzerinden de yapılmaktadır. Bu bağlamda e-ticaretin arttığı rahatlıkla söylenebilir. Söz konusu e-ticaret sitesinde alışveriş yapmak isteyen kullanıcı, siteye girdiği zaman ürünün niteliklerini ve fiyatını görebilir. Söz konusu ürünün niteliklerinin ve fiyatının bulunması, Borçlar Kanunu kapsamında aynı zamanda icap olarak değerlendirilir.

Sanal alışverişte sözleşmenin kurulabilmesi için, satıcı tarafından bir icap ve alıcı tarafından bir kabul yeterlidir. Söz konusu ürünün sadece niteliklerinin bulunması, fiyatının bulunmaması ise icap olarak değerlendirilemez. İcaba davet olarak değerlendirilebilir.

Normalde yapılan alışverişlerin aksine, paranın ödenmesi, internetten yapılan alışverişlerde aynı zamanda olmamaktadır. Bir internet sitesinden alışveriş yapıldığında, söz konusu para hemen ödenir, ancak ürün teslimi daha sonrasında söz konusu olmaktadır.

SANAL ALIŞVERİŞTE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Sanal alışverişte önemli olan husus, söz konusu alışverişin yapılacağı sitenin güvenilirliği ve ödeme şeklidir. Marka olarak toplumda tarafından bilinen web sitelerinden alışveriş yapmak bu bakımdan daha güvenlidir. Aynı zamanda ödeme şeklini doğru olarak tercih etmek de söz konusu riski minimuma indirecektir.

Havale yahut EFT ile ödeme, mail order ile ödeme sistemine göre daha güvenlidir. Mail order sisteminde kredi kartı bilgileri söz konusu firmaya iletilmektedir. Firmanın internet güvenliğinin sağlam olmaması yahut hacklenmesi gibi hususlarda, bu bilgiler üçüncü kişilerin eline geçebilir.

3D Secure, yani cep telefonuna gelen SMS ile onaylama olmadığı takdirde, kredi kartından üçüncü kişilerce para çekilmesi söz konusu olabilecektir.

Şu an itibariyle sanal post uygulaması bütün bankalar tarafından uygulanmaktadır. Alışverişlerde havale, EFT yahut sanal post tercihi ön sıralarda yer almaktadır.


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