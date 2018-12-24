Sanal aşk hapiste 6 yıla mal oldu

Hamid Nehal Ansari 2012 yılında sosyal medya sitesi Facebook üzerinden bir kadınla tanışıp kadına aşık oldu.

Daha sonra kadın ile görüşmek için Afganistan üzerinden Pakistan’a kaçak olarak giren Ansari Pakistan güvenlik güçlerince yakalandı. Ajanlık ile suçlanan Ansari 6 yıl boyunca Pakistan’da hapsedildi. Ansari’nin serbest kaldığı ve ülkesine döndüğü o duygusal anlar ise kısa sürede sosyal medya üzerinden yayıldı.

Ansari, "Yabancılara karşı duygusal şeyler beslemeyin, Facebook gibi sosyal medya hesaplarında tanıştığınız kişilere aşık olmayın" diyerek bir daha sosyal medya kullanmayacağını belirtti.

