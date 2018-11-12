Sanal devriye, bankalar adına açılan 22 sahte site tespit etti

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bankalar adına açılan 22 sahte site ve sosyal medya hesabı tespit edildi. Merkezin, bildirilen site ve sahte hesapları kapattığı belirtildi.

Sanal devriye ekipleri, internet dolandırıcılarına karşı başlattığı soruşturma kapsamında;

kişisel verilerin ele geçirilmesini, kredi kart bilgilerinin ele geçirilmesini, online bankacılık işlemlerinde kullanılan ad ve şifrelerin ele geçirilmesini ve banka hesaplarının ele geçirilmesini önlemek için sürdürdüğü çalışmalar sonucu bankalar adına açılan 22 sahte site ve sosyal medya hesabı olduğunu belirledi. Tespit edilen sahte siteler, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirildi. Merkezin, bildirilen site ve sahte hesapları kapattığı açıklandı.

