İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan bazı tüketicilerin, "Süper/Şahane/Efsane Cuma" olarak ifade edilen kampanya dönemlerinde daha da artan "indirim kuponu" ve "bedava hediye çeki" vaatleriyle bazı özel bilgiler ile kredi kartı şifrelerini ele geçirilebildiği bildirildi. Uzmanlar, ABD'de "Kara Cuma/Black Friday" olarak adlandırılan indirim günlerinin Türkiye'de de başlamasını fırsat bilen dolandırıcıların tüketicileri türlü vaatlerle kandırabildiğine dikkati çekti. Tüketicilerin bu dönemlerde alışverişe olan ilgisini tespit eden dolandırıcıların "Formu doldurun, X mağazasından yüzde 50 indirim kazanın" ya da "Bedava ürün kazanmak için telefonunuza gelen kodu girin" şeklinde mesajlar gönderdiğini aktaran uzmanlar, bazı vatandaşların bu yolla özel ve kredi kartı bilgilerinin çalınabildiğini, mobil ödeme yöntemiyle mağdur edildiğini kaydetti. Sosyal medya uzmanı Ebubekir Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada "Black Friday" ismiyle bilinen indirim kampanyalarının Türkiye'de farklı isimlerle başlatıldığını söyledi.

Tüm dünyada geniş kitlelere ulaşan bu akımın, alışverişin artması nedeniyle firmalara bazı yararları olduğuna değinen Türk, "Ancak, indirim kampanyaları firmalar kadar dolandırıcılar ve veri hırsızlarının da ağzının suyunu akıtıyor. Dijital dünyanın sunduğu erişim kolaylığı, kötü niyetli kişiler için adeta bir kapana dönüştü." dedi. Türk, dijital dünyada reklam sayısının artması nedeniyle kullanıcılarda oluşan dikkat eksikliğinin dolandırılmaya kadar giden sürece zemin hazırladığını ifade ederek, veri hırsızlığının gittikçe arttığını belirtti. Veri hırsızlarının en çok kullandığı yöntemin "indirim kuponu taktiği" olduğunu dile getiren Türk, şöyle devam etti: "Veri hırsızları, kullanıcılara sosyal medya veya internet platformları üzerinden 'Formu doldurun, X mağazasından yüzde 50 indirim kazanın' gibi mesajlar göndererek kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Bu bilgileri veri merkezlerine para karşılığında satıyor. Devamında ise kişisel bilgileriniz, reklam ve tanıtım amaçlı onlarca merkezle paylaşılıyor. Bunu önlemek için öncelikle, tüm dijital işlemlerde olduğu gibi güvenlik kontrolü yapmalıyız. Bunun ilk adımı olarak e-ticaret ve bankacılık işlemlerini kesinlikle firmanın resmi internet sitesinden yapılmalı, adres çubuğundaki yeşil renkle yazılan 'güvenli' ibaresine bakmalıyız. Bu ibare olmayan sitelere kesinlikle kredi kartı ve kişisel bilgiler yazılmamalıdır."

Ebubekir Türk, indirim kampanyalarında bazı fırsatçıların tuzağına düşmemek için sunulan ürünün gerçek fiyatını öğrenmenin önemli olduğunu kaydetti. İlgilenilen ürünle ilgili internette en az 3-4 farklı siteden fiyat karşılaştırması yapmanın sağlıklı olduğuna değinen Türk, "Belirli bir hediye karşılığında sizden kişisel bilgilerinizi talep edenlerin gerçekten firmanın resmi kanalları olup olmadığını teyit edin. Böylesi kampanyalar, genellikle resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulur." görüşünü paylaştı. - Alışveriş siteleri taklit ediliyor Siber güvenlik uzmanı Sedat Coşkun ise tüketicinin günümüzde satın alacağı ürüne ''hemen'' ulaşmak istediğini, dolandırıcıların bu istekten çok yararlandığını söyledi. Coşkun, bazı özel günlerde sanal alemdeki ürün reklamlarının daha da arttığını ifade ederek, "Siber dolandırıcılar, e-ticaret platformlarının siteleri taklit ederek sahte bir site oluşturuyor. Burada birebir aynı tasarım ve şablonlar üretiliyor. Tüketici reklama tıkladığında karşısında daha önce girdiği e-ticaret sitesinin tasarımı ile karşılaşıyor. Siber dolandırıcıların yegane amacı kişisel bilgi ve kredi kartı bilgi hırsızlığı. Tüketici girdiği sitede alışverişini sonlandırıp ürünü satın aldığını zannetse de sonrasında iş işten geçmiş oluyor." diye konuştu.