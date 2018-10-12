"Sanal dünyada" başarı hikayesi yazıyor

Korkmaz, oyunun yanı sıra çizgi film ve animasyon sektöründe de faaliyette bulunmaya karar vererek halen bir ulusal televizyon kanalında yayınlanan İstanbul Boğazı altında yaşayan balıkların konu edindiği "Maceracı yüzgeçler" adlı çizgi filmi hazırladı.

Yazılımını yaptığı iki oyun, e-ticaret yöntemiyle uluslararası satış yapılan bilgisayar oyun platformunda 40 binden fazla satış rakamına ulaşan Korkmaz'ın, cep telefonları için yazdığı oyun da 100 binden fazla indirildi.

ÖMER FANSA - Adana'da KOSGEB desteğiyle kurduğu firmada uluslararası satışı yapılan iki bilgisayar ve bir mobil oyun hazırlayan girişimci, yeni projelerle sektörde söz sahibi olmayı istiyor.

Ortadoğu ülkelerine satışı da gündemde bulunan çizgi film, dünya çapında video paylaşım sitelerinde büyük oranda izlenme rakamlarına ulaştı.

- "Yeni bir oyun daha geliştirdik"

Erhan Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmasının kurulduğu günden itibaren hem oyun hem de animasyon sektöründe aktif yer aldığını söyledi.

Değişik şehirler ve yurt dışında uzaktan çalışma metoduyla 20 personeli olduğunu ancak tüm işlerinin Ar-Ge'sini Adana'da yaptıklarını ve tüm projelerini kentte geliştirdiklerini anlatan Korkmaz, "Şu an oyun platformları için yeni bir oyun daha geliştirdik." dedi.

Korkmaz, firmalarının sektörde ulaştığı durumun diğer kurumlara da ilham kaynağı olduğunu, bu yönde Çukurova Üniversitesi tarafından hazırlanan, üniversiteye animasyon ve dublaj stüdyoları kazandırmayı öngören projenin Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından onaylandığını aktardı.

Projenin teknik detaylarının hazırlanmasında yardımcı olduklarını ifade eden Korkmaz, "Üniversitede animasyon sektörü üzerine bazı stüdyolar kurulacak. Bu sektör Adana'da çok fazla gelişmiş olacak. Dublaj stüdyoları da kurulacak. Bizim çizgi film burada her şeyi hazırlanıyor ama seslendirme için İstanbul'a gidiyor. Çünkü Adana'da bir dublaj stüdyosu yok. Onaylanan proje kapsamında da dublaj stüdyoları kurulacak. Bizim burada bulunmamız bu sektörün gelişmesi için çok büyük bir kazanç olacak." ifadelerini kullandı.