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"Sanal dünyada" başarı hikayesi yazıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:35 | Son Güncelleme

Adana'da KOSGEB desteğiyle kurduğu firmada uluslararası satışı yapılan iki bilgisayar ve bir mobil oyun hazırlayan girişimci, yeni projelerle sektördeki payını artırmayı hedefliyor - İki bilgisayar oyunu 40 binden fazla satılan, cep telefonları için yazdığı oyun da 100 binden fazla indirilen yazılım mühendisi Erhan Korkmaz'ın hazırladığı çizgi film ise televizyon da ilgi görüyor - Yatırımcı Korkmaz: - "Animasyon ve oyun gerçekten katma değeri çok yüksek işler. Bu alanda da Türkiye'de ürün yapılıp ihraç edilmesi çok önemli. Bu alandaki yatırımlar ileriki süreçlerde çok fazla kazanç olarak geri dönecektir. Çünkü burada geliştirdiğiniz ürünü dolar, avro bazlı yurt dışına satıyorsunuz, ciddi kazançlar elde ediyorsunuz"

ÖMER FANSA - Adana'da KOSGEB desteğiyle kurduğu firmada uluslararası satışı yapılan iki bilgisayar ve bir mobil oyun hazırlayan girişimci, yeni projelerle sektörde söz sahibi olmayı istiyor.

Lise eğitimi sonrası Hindistan'da yazılım mühendisliği eğitimi alan 29 yaşındaki Erhan Korkmaz, bir süre çalıştığı firmadan ayrılarak KOSGEB tarafından uygulanan girişimcilik eğitimine katılıp hibe programından faydalandı.

Kentte 3 yıl önce firmasını kurarak oyun ve animasyon sektöründe faaliyete başlayan Korkmaz, projeleriyle firmasının Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Teknokent'e kabul edilmesini sağladı.

Yazılımını yaptığı iki oyun, e-ticaret yöntemiyle uluslararası satış yapılan bilgisayar oyun platformunda 40 binden fazla satış rakamına ulaşan Korkmaz'ın, cep telefonları için yazdığı oyun da 100 binden fazla indirildi.

Korkmaz, oyunun yanı sıra çizgi film ve animasyon sektöründe de faaliyette bulunmaya karar vererek halen bir ulusal televizyon kanalında yayınlanan İstanbul Boğazı altında yaşayan balıkların konu edindiği "Maceracı yüzgeçler" adlı çizgi filmi hazırladı.

Ortadoğu ülkelerine satışı da gündemde bulunan çizgi film, dünya çapında video paylaşım sitelerinde büyük oranda izlenme rakamlarına ulaştı.

- "Yeni bir oyun daha geliştirdik"

Erhan Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmasının kurulduğu günden itibaren hem oyun hem de animasyon sektöründe aktif yer aldığını söyledi.

Değişik şehirler ve yurt dışında uzaktan çalışma metoduyla 20 personeli olduğunu ancak tüm işlerinin Ar-Ge'sini Adana'da yaptıklarını ve tüm projelerini kentte geliştirdiklerini anlatan Korkmaz, "Şu an oyun platformları için yeni bir oyun daha geliştirdik." dedi.

Korkmaz, firmalarının sektörde ulaştığı durumun diğer kurumlara da ilham kaynağı olduğunu, bu yönde Çukurova Üniversitesi tarafından hazırlanan, üniversiteye animasyon ve dublaj stüdyoları kazandırmayı öngören projenin Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından onaylandığını aktardı.

Projenin teknik detaylarının hazırlanmasında yardımcı olduklarını ifade eden Korkmaz, "Üniversitede animasyon sektörü üzerine bazı stüdyolar kurulacak. Bu sektör Adana'da çok fazla gelişmiş olacak. Dublaj stüdyoları da kurulacak. Bizim çizgi film burada her şeyi hazırlanıyor ama seslendirme için İstanbul'a gidiyor. Çünkü Adana'da bir dublaj stüdyosu yok. Onaylanan proje kapsamında da dublaj stüdyoları kurulacak. Bizim burada bulunmamız bu sektörün gelişmesi için çok büyük bir kazanç olacak." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye için çok büyük kazancı olacaktır"

Korkmaz, dünyada oyun sektörünün ABD sinema sektörünü bile geçtiği, 100 milyar dolara ulaştığını anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 50 milyon kişinin aktif olarak bilgisayar veya mobil ortamda oyun oynadığını ifade eden Korkmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin bulunduğu ekonomik duruma baktığımız zaman katma değeri yüksek ihracatın ne kadar önemli olduğunu anlar konuma geldik. Animasyon ve oyun gerçekten katma değeri çok yüksek işler. Bu alanda da Türkiye'de ürün yapılıp ihraç edilmesi çok önemli. Bu alandaki yatırımlar ileriki süreçlerde çok fazla kazanç olarak geri dönecektir. Çünkü burada geliştirdiğiniz ürünü dolar, avro bazlı yurt dışına satıyorsunuz, ciddi kazançlar elde ediyorsunuz. O yüzden katma değeri yüksek işlere yönelmek Türkiye için çok büyük kazanç olacaktır. Bu sektördeki firmalar bulundukları ülkelerden çok fazla sayıda hibe programlarından faydalanıyorlar. Türkiye'nin bu sektöre yapacağı yeni yatırım, yeni teşvik programları Türkiye'ye katma değer olarak çok fazla dönecektir."

Sektörde çok kısa vadede çok büyük kazançlar elde edilebileceğini dile getiren Korkmaz, "Biz ilk kurulduğumuzda gerçekten ciddi yatırımda bulunduk, ciddi destek aldık. Yatırımlarımızı kısa vadede amorti etmeye başladık. Üç yıl içinde şirketi kara geçirdik. Bu işlerin katma değerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, Türkiye için savunma sanayisinden sonra katma değeri yüksek en önemli ihraç unsurunun oyun ve animasyon olduğuna inandığını kaydetti.

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adana AR-GE bilgisayar oyunu Bilişim mobil oyun oyun teknoloji Yazılım

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