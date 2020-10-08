Sanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimler

Takma isimler, bir kişiye adından başka bir şekilde hitap etmeyle oluşur. Bu bazen öylesine doğal bir şekilde gerçekleşir ki size takma bir isimle hitap edildiğini fark etmeyebilirsiniz. Ancak evet, arkadaşınıza "kanka" diye hitap etmek veya anneniz tarafından "kuşum" diye çağrılmak da birer takma isim örneğidir. Neyse ki takma isimler sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Oyun platformlarında kullandığınız isimler ve Instagram kullanıcı adınız da kendinize taktığınız isimlere örnek olabilir. Özellikle bunlar, İngilizce takma isimler de olabilir, çünkü tercih hakkı tamamen size aittir. "Peki her türlü durum için ayrı bir takma isim seçmek gerekli midir?" diye soracak olanlarınız için belirtelim, bu bir zorunluluk olmasa da tercih edilmesinde yarar vardır. Çünkü takma isimler insanların bilinçaltına işler. Kısacası takma isminiz, karşınızdakine sizin hakkınızda pek çok şey anlatabilir ve bu yüzden özenle seçilmelidir. İşte bu noktada da takma isimleri çeşitlendirmek gerekir. O zaman, sizler de hazırsanız derlediğimiz takma isim önerilerine bir göz atalım.