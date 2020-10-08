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Sanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimler

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

Takma isimler aslında insan hayatının birer vazgeçilmez parçasıdır. Çünkü hem çevrim içi hem de çevrim dışı yaşantımızda, pek çok takma isimle çağrılırız. Ancak bu bazen doğal yollarla olurken bazen de karşı tarafın veya sizin bilinçli davranışlarınızla gerçekleşir. Gelin, sizlerle konunun derinliklerine inip her türlü duruma uygun takma adları ele alalım.

Sanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimler

Takma isimler, bir kişiye adından başka bir şekilde hitap etmeyle oluşur. Bu bazen öylesine doğal bir şekilde gerçekleşir ki size takma bir isimle hitap edildiğini fark etmeyebilirsiniz. Ancak evet, arkadaşınıza "kanka" diye hitap etmek veya anneniz tarafından "kuşum" diye çağrılmak da birer takma isim örneğidir. Neyse ki takma isimler sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Oyun platformlarında kullandığınız isimler ve Instagram kullanıcı adınız da kendinize taktığınız isimlere örnek olabilir. Özellikle bunlar, İngilizce takma isimler de olabilir, çünkü tercih hakkı tamamen size aittir. "Peki her türlü durum için ayrı bir takma isim seçmek gerekli midir?" diye soracak olanlarınız için belirtelim, bu bir zorunluluk olmasa da tercih edilmesinde yarar vardır. Çünkü takma isimler insanların bilinçaltına işler. Kısacası takma isminiz, karşınızdakine sizin hakkınızda pek çok şey anlatabilir ve bu yüzden özenle seçilmelidir. İşte bu noktada da takma isimleri çeşitlendirmek gerekir. O zaman, sizler de hazırsanız derlediğimiz takma isim önerilerine bir göz atalım.

Güzel Takma İsimler

Güzel takma isimler kullanmak, sizi daima bir adım öne taşır. Çünkü takma isminizin güzel olması, insanlarda oluşturduğunuz izlenimlere katkı sağlar. Yani takma isminiz ne kadar güzel ve havalı olursa, insanların üzerinde "Vay be!" dedirtecek bir etki bırakma şansınız da bir o kadar yüksek olur. Size uygun olabilecek güzel takma isimlerden derlediğimiz bu listeye bakarak, hem çevrim içi hem de çevrim dışı ortamlarda herkesi şaşırtabilirsiniz!

Kızlar İçin Güzel Türkçe Takma İsimler

  • Düşes

  • Gecenin Kraliçesi

  • Romantik Prenses

  • Papatya

  • Ateş böceği

  • Balkabağı

  • Beyaz kuğu

  • Siyah kuğu

  • Karanlıklar Prensesi

  • Gül bahçesi

Kızlar İçin Güzel İngilizce Takma İsimler

  • Cherry Queen (Vişne Kraliçesi)

  • Honeybee (Bal arısı)

  • Lady Midnight (Gece Yarısı Leydisi)

  • Queen of Air and Darkness (Hava ve Karanlığın Kraliçesi)

  • Faerie Princess (Peri Prensesi)

  • Miss Misfit (Bayan aykırı)

  • Brutal Betty (Acımasız Güzel)

  • Hula Girl (Hula Dansçısı Kız)

  • Dazzling Star (Parıldayan yıldız)

  • Blue Butterfly (Mavi kelebek)

Erkekler İçin Güzel Türkçe Takma İsimler

  • Potanın Padişahı

  • Patron

  • Gecenin Lordu

  • Kupa Kralı

  • Köpekbalığı

  • Sahanın Sahibi

  • Şanslı Marslı

  • Hızın Sultanı

  • Şiirlerin Efendisi

  • Karanlıklar Prensi

Erkekler İçin Güzel İngilizce Takma İsimler

  • Mount Indiana (Indiana Dağı)

  • Lord of Shadows (Gölgelerin Lordu)

  • King of Scars (Yara izlerinin kralı)

  • King of Pain (Acının kralı)

  • Dead Man Walking (Yürüyen ölü)

  • The Cruel Prince (Acımasız Prens)

  • The Wicked King (Kötü Kral)

  • Lord of the skeletons (İskeletlerin lordu)

  • Viking Warrior (Viking Savaşçısı)

  • The Son of Poseidon (Poseidon'un oğlu)

    • Oyunda Kullanabileceğiniz Takma İsimler

    Her oyunda takma isimler kullanılır. Ancak size uygun olanını seçerken dikkatli olmanız gerekebilir. Çünkü kullanacağınız takma isim, oyun arkadaşlarınızın size rahatlıkla ulaşmasını sağlarken bir o kadar da dikkat çekici olmalıdır. İhtiyacınıza uygun basit ama etkili takma isimler bulmak için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

    Kızlar İçin Türkçe Gamer Takma İsimleri

    • Kırmızı Kraliçe

    • Kupa Kızı

    • Acımasız Prenses

    • Oyunlar Kraliçesi

    • Tanrıça Oyunda

    • Dikenlerin Leydisi

    • Savaşçı Düşes

    • Gece Güneşi

    • Güllerin Sultanı

    • Orman Perisi

    Kızlar İçin İngilizce Gamer Takma İsimleri

    • Angel With A Shotgun (Silahlı Melek)

    • Charlie's Number One Angel (Charlie'nin Bir Numaralı Meleği)

    • Star Thief (Yıldız Hırsızı)

    • White Wolf (Beyaz Kurt)

    • Poison Ivy (Zehirli Sarmaşık)

    • Lady Viking (Leydi Viking)

    • Sorceress of Thorns (Dikenlerin Büyücüsü)

    • Bone Crier (Kemik Büyücüsü)

    • Blue Blood Baroness (Asil Barones)

    • Time Traveller Ruby (Zamanda Yolculuk Eden Yakut)

    Erkekler İçin Türkçe Gamer Takma İsimleri

    • Oyunda Bir Numara

  • Konsol Kralı

  • Yenilmez Gamer

  • Asil Oyuncu

  • Klavye Fatihi

  • Oyunlar Prensi

  • Elflerin Dükü

  • Esas Viking

  • Thor'un Mirasçısı

  • Loki'nin Oğlu

    • Erkekler İçin İngilizce Gamer Takma İsimleri

    • The Reaper (Biçici)

    • The Architect (Mimar)

    • The Warden (Bekçi)

    • The Puppet Master (Kukla Ustası)

    • Magiano (Sihirbaz)

    • The Venomous Spider (Zehirli Örümcek)

    • The OG Grizzly Bear (Gerçek Boz Ayı)

    • The Windwalker (Rüzgarda Yürüyen)

    • The Necromancer (Öteki Diyarla Haberleşen)

    • Keyboard Master (Klavye Ustası)

    Instagram İçin Takma İsimler

    Takma isimler Instagram için birer vazgeçilmezdir. Kişisel gizliliğinizi korumak açısından kullanıcı adınızın aynı zamanda bir takma isim olmasında fayda vardır. Gelin, Instagram üzerinde kullanabileceğiniz takma isimlere birlikte göz atalım.

    Instagram İçin Türkçe Takma İsimler

    • Sararmış Sayfalar

    • Kitaplardan Alıntılar

    • Uykusuz Kullanıcı

    • Hayalperest Biri

    • Melankolik Günlük

    • Kahveler ve Alıntılar

    • Kelimelerin Büyüsü

    • Spritüal Sözlüğünüz

    • Son Olimposlu

    • Ateşin Varisi

    Instagram İçin İngilizce Takma İsimler

    • True Living (Gerçek Yaşam)

    • Love and Light (Sevgi ve Işık)

    • We Wore What? (Ne Giymişiz?)

    • Unstoppable Reader (Durdurulamaz Okur)

    • Read Review Repeat (Oku, Yorumla, Tekrar Et)

    • Dear Social Isolation Diary (Sevgili Sosyal Mesafe Günlüğü)

    • Moonlight by the Day (Gündüz Ay Işığı)

  • The Art of Cooking (Yemek Pişirme Sanatı)

  • Ways to Love Life (Hayatı Sevmenin Yolları)

  • Fashion at Home (Evde Moda)

    • İngilizce Takma İsimler

    Takma isimler İngilizce olarak da kullanılabilir. Hatta bu günümüzde giderek yaygınlaşan bir durumdur. Takma isimler İngilizce olarak kullanıldıklarında, profilinizin yurt dışından bir ziyaretçi kitlesi kazanmasına yardımcı olabilir. Peki size en uygun İngilizce takma isimler neler olabilir? İşte sorunuzun cevabı...

    Kızlar için İngilizce Takma İsimler

    • Sugarplum (Erik Şekeri)

    • Sweetie Pie (Tatlı Turta)

    • Gumdrop (Sakız Tanesi)

    • Honeybunch (Bal Yığını)

    • Sweet Pea (Bezelye Tanesi)

    • Cottonball (Pamuk Topu)

    • Muchkin (Minnoş)

    • Lady Bug (Uğur Böceği)

    • Miss Know It All (Bayan Bilmiş)

    • River Vixen (Nehir Perisi)

    Erkekler İçin İngilizce Takma İsimler

    • Dragonslayer (Ejderha Avcısı)

    • The Black Knight (Kara Süvari)

    • Rain Summoner (Yağmur Çağırıcı)

    • The Iron King (Demir Kral)

    • The Lost Prince (Kayıp Prens)

    • The Black Raven (Siyah Kuzgun)

    • Extravagant Lumberjack (Ekstrem Oduncu)

    • The Best Swordsman (En İyi Silahşör)

    • Lucifer Himself (Lucifer'ın Ta Kendisi)

    • Firebringer (Ateşi Getiren)
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