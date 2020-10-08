Sanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimler

Takma isimler, bir kişiye adından başka bir şekilde hitap etmeyle oluşur. Bu bazen öylesine doğal bir şekilde gerçekleşir ki size takma bir isimle hitap edildiğini fark etmeyebilirsiniz. Ancak evet, arkadaşınıza "kanka" diye hitap etmek veya anneniz tarafından "kuşum" diye çağrılmak da birer takma isim örneğidir. Neyse ki takma isimler sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Oyun platformlarında kullandığınız isimler ve Instagram kullanıcı adınız da kendinize taktığınız isimlere örnek olabilir. Özellikle bunlar, İngilizce takma isimler de olabilir, çünkü tercih hakkı tamamen size aittir. "Peki her türlü durum için ayrı bir takma isim seçmek gerekli midir?" diye soracak olanlarınız için belirtelim, bu bir zorunluluk olmasa da tercih edilmesinde yarar vardır. Çünkü takma isimler insanların bilinçaltına işler. Kısacası takma isminiz, karşınızdakine sizin hakkınızda pek çok şey anlatabilir ve bu yüzden özenle seçilmelidir. İşte bu noktada da takma isimleri çeşitlendirmek gerekir. O zaman, sizler de hazırsanız derlediğimiz takma isim önerilerine bir göz atalım.
Güzel takma isimler kullanmak, sizi daima bir adım öne taşır. Çünkü takma isminizin güzel olması, insanlarda oluşturduğunuz izlenimlere katkı sağlar. Yani takma isminiz ne kadar güzel ve havalı olursa, insanların üzerinde "Vay be!" dedirtecek bir etki bırakma şansınız da bir o kadar yüksek olur. Size uygun olabilecek güzel takma isimlerden derlediğimiz bu listeye bakarak, hem çevrim içi hem de çevrim dışı ortamlarda herkesi şaşırtabilirsiniz!
Düşes
Gecenin Kraliçesi
Romantik Prenses
Papatya
Ateş böceği
Balkabağı
Beyaz kuğu
Siyah kuğu
Karanlıklar Prensesi
Cherry Queen (Vişne Kraliçesi)
Honeybee (Bal arısı)
Lady Midnight (Gece Yarısı Leydisi)
Queen of Air and Darkness (Hava ve Karanlığın Kraliçesi)
Faerie Princess (Peri Prensesi)
Miss Misfit (Bayan aykırı)
Brutal Betty (Acımasız Güzel)
Hula Girl (Hula Dansçısı Kız)
Dazzling Star (Parıldayan yıldız)
Potanın Padişahı
Patron
Gecenin Lordu
Kupa Kralı
Köpekbalığı
Sahanın Sahibi
Şanslı Marslı
Hızın Sultanı
Şiirlerin Efendisi
Mount Indiana (Indiana Dağı)
Lord of Shadows (Gölgelerin Lordu)
King of Scars (Yara izlerinin kralı)
King of Pain (Acının kralı)
Dead Man Walking (Yürüyen ölü)
The Cruel Prince (Acımasız Prens)
The Wicked King (Kötü Kral)
Lord of the skeletons (İskeletlerin lordu)
Viking Warrior (Viking Savaşçısı)
Her oyunda takma isimler kullanılır. Ancak size uygun olanını seçerken dikkatli olmanız gerekebilir. Çünkü kullanacağınız takma isim, oyun arkadaşlarınızın size rahatlıkla ulaşmasını sağlarken bir o kadar da dikkat çekici olmalıdır. İhtiyacınıza uygun basit ama etkili takma isimler bulmak için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.
Kırmızı Kraliçe
Kupa Kızı
Acımasız Prenses
Oyunlar Kraliçesi
Tanrıça Oyunda
Dikenlerin Leydisi
Savaşçı Düşes
Gece Güneşi
Güllerin Sultanı
Angel With A Shotgun (Silahlı Melek)
Charlie's Number One Angel (Charlie'nin Bir Numaralı Meleği)
Star Thief (Yıldız Hırsızı)
White Wolf (Beyaz Kurt)
Poison Ivy (Zehirli Sarmaşık)
Lady Viking (Leydi Viking)
Sorceress of Thorns (Dikenlerin Büyücüsü)
Bone Crier (Kemik Büyücüsü)
Blue Blood Baroness (Asil Barones)
Oyunda Bir Numara
Konsol Kralı
Yenilmez Gamer
Asil Oyuncu
Klavye Fatihi
Oyunlar Prensi
Elflerin Dükü
Esas Viking
Thor'un Mirasçısı
The Reaper (Biçici)
The Architect (Mimar)
The Warden (Bekçi)
The Puppet Master (Kukla Ustası)
Magiano (Sihirbaz)
The Venomous Spider (Zehirli Örümcek)
The OG Grizzly Bear (Gerçek Boz Ayı)
The Windwalker (Rüzgarda Yürüyen)
The Necromancer (Öteki Diyarla Haberleşen)
Takma isimler Instagram için birer vazgeçilmezdir. Kişisel gizliliğinizi korumak açısından kullanıcı adınızın aynı zamanda bir takma isim olmasında fayda vardır. Gelin, Instagram üzerinde kullanabileceğiniz takma isimlere birlikte göz atalım.
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True Living (Gerçek Yaşam)
Love and Light (Sevgi ve Işık)
We Wore What? (Ne Giymişiz?)
Unstoppable Reader (Durdurulamaz Okur)
Read Review Repeat (Oku, Yorumla, Tekrar Et)
Dear Social Isolation Diary (Sevgili Sosyal Mesafe Günlüğü)
Moonlight by the Day (Gündüz Ay Işığı)
The Art of Cooking (Yemek Pişirme Sanatı)
Ways to Love Life (Hayatı Sevmenin Yolları)
Takma isimler İngilizce olarak da kullanılabilir. Hatta bu günümüzde giderek yaygınlaşan bir durumdur. Takma isimler İngilizce olarak kullanıldıklarında, profilinizin yurt dışından bir ziyaretçi kitlesi kazanmasına yardımcı olabilir. Peki size en uygun İngilizce takma isimler neler olabilir? İşte sorunuzun cevabı...
Sugarplum (Erik Şekeri)
Sweetie Pie (Tatlı Turta)
Gumdrop (Sakız Tanesi)
Honeybunch (Bal Yığını)
Sweet Pea (Bezelye Tanesi)
Cottonball (Pamuk Topu)
Muchkin (Minnoş)
Lady Bug (Uğur Böceği)
Miss Know It All (Bayan Bilmiş)
Dragonslayer (Ejderha Avcısı)
The Black Knight (Kara Süvari)
Rain Summoner (Yağmur Çağırıcı)
The Iron King (Demir Kral)
The Lost Prince (Kayıp Prens)
The Black Raven (Siyah Kuzgun)
Extravagant Lumberjack (Ekstrem Oduncu)
The Best Swordsman (En İyi Silahşör)
Lucifer Himself (Lucifer'ın Ta Kendisi)
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