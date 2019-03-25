SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ - Sanal tehditlere karşı devriyedeler

SERTAÇ BULUR / ORHAN ONUR GEMİCİ - İnternet kullanan vatandaşların güvenliği için "sanal devriye" görevi yürüten siber polislerin geçen yıl yaptığı çalışmalarda, bilişim, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis suçlarından 6 bin şüpheli yakalandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bilişim alanında işlenen suçlar ile bunların faillerinin tespitine yönelik çalışmalar, 2011'de Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde kurulan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, siber polislerce 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Bu kapsamda, internet ortamında geçen yıl 19 bin ödeme sistemleri, 10 bin bilişim ve bin 500 yasa dışı bahis içerikli siber olay meydana geldi. Siber polislerin yaptıkları çalışmalar sonucu, ödeme sistemleri suçunu işleyen 3 bin 500, yasa dışı bahis oynayan ya da oynatan 2 bin ve bilişim suçlarına karışan 500 şüpheli, operasyonlarla gözaltına alındı. - İki ayda bin 100 şüpheliye gözaltı Bu yılın iki ayında ise 3 bin 500 ödeme sistemleri, 2 bin bilişim ve 300 yasa dışı bahis suçu işlendi.

Çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahisten 500, ödeme sistemleri suçundan 500 ve bilişim suçundan 100 zanlı yakalandı. - "Birçok suç, içinde siber suçu barındırıyor" EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık birçok suçun, içinde siber suçu da barındırdığını söyledi. Vatandaşların internet ortamında yaptıkları bazı işlemlerle mağdur duruma düşebildiğini belirten Altıay, siber suçlarla mücadelede uzman personelin önemine işaret etti. Özellikle internet ortamından gerçekleştirdikleri bankacılık faaliyetleri konusunda vatandaşları bir kez daha uyarmakta fayda gördüklerini anlatan Altıay, şöyle konuştu: "Nitekim en çok fishing (oltalama) yöntemleriyle banka hesapları ele geçirilen vatandaşlarımızın çok ciddi mağduriyetleri var. Bunun önüne geçebilmek için vatandaşların girdikleri internet adreslerinin doğruluğunu muhakkak tespit etmeleri gerekiyor. Bu da yeterli değil. Özellikle mobil bankacılık kullananların gelen güvenlik kodlarına çok dikkat etmeleri, adres çubuğunda yazan adresin kesinlikle o bankaya ait olduğunu anlamaları, "https" dediğimiz güvenlik protokolünü görmeleri gerekiyor. En önemlisi, sık sık kullandıkları şifreleri değiştirmeleri gerekiyor."