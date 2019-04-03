Sanal dünyanın polislerine siber eğitim

Çalışkan, tarihsel süreçte, suçu aydınlatma, suçluyu tespit etme konularında her ne kadar üst düzey gelişmeler sağlansa da suç önleme faaliyetlerinin para, zaman ve toplumsal düzen bakımından daha önemli olduğunu ortaya çıkardığını anlattı.

Suç kavramının zamana ve toplumlara göre değişmekle birlikte tarih boyunca suç işleyeni cezalandırma ve suçu önleme gayretlerinin tartışıldığına değinen Çalışkan, suçun aydınlatılmasında kullanılan yöntemlerin zaman içerisinde toplumların ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişimine paralel olarak yenilendiğini belirtti.

Geçmişte suç için öngörülen cezaların ağır ve fazla olmasının caydırıcı etki sağlayacağı inancının hakim olduğuna ancak bu durumun insanları suç işlemekten vazgeçirmediğine vurgu yapan Çalışkan, "Cezaların ağır olması insanları suç işlemekten vazgeçirmediği için proaktif tedbirler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu alandaki faaliyetler de zaman içerisinde evrilerek somut bir suç önlemeye yönelik tedbirlerden ziyade, bireylerin suç işlemesinde etkili olabilecek sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik faktörlerin incelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

- "Siber Akademi isimli bir projemiz var"

Dünyadaki gelişim ve değişimlerin suç kavramını dijital mecraya taşıdığına dikkati çeken Çalışkan, şöyle konuştu:

"Dijital mecrada neredeyse her suç tipinin işlenebilmesi mümkün. Tabii polis olarak bizim de dijital ortamlarda suçu tespit etmemiz, dijital delilleri elde etmemiz ve şüpheliyi yakalamamız gerekiyor. Bu duruma gecikmeden ayak uydurmak adına İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak önemli adımlar atıyoruz. Örneğin, Siber Akademi isimli bir projemiz var. Amacımız sanal ortamdaki suç ve suçlularla mücadelede başta bilişim ve hukuk alanında tam donanımlı akademisyenler olmak üzere kamu ve özel sektörde kendini yetiştirmiş uzman yetkililerin bir araya getirilmesi ve bu alanda çalışan personelimize gerekli eğitimlerin verilmesidir. Sultanbeyli ilçemizde bu amaçla üç katlı bir eğitim merkezi oluşturduk."