 SANAL DÜNYAYA GEÇİŞ MÜMKÜN OLACAK MI?

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - Sanal gerçekçiliğin henüz Ar-Ge aşamasında olduğunu ifade eden BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Güven Çatak, "Şu an hantal bir teknoloji ama çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çünkü çok büyük markalar buna yatırım yaptı. O yüzden hayatımıza illaki girecek" dedi.

Yazılım ve donanımdaki teknolojik gelişmeler sayesinde oyun grafikleri her geçen gün daha da gerçek bir hal almaya başladı. Hatta yakın zamanda gerçek görüntülerden ayırt edilemeyeceği bile ifade ediliyor. Öte yandan sanal gerçeklik oyunları gün geçtikçe insan yaşamında daha da yer edinirken teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelecekte şu an için hayal gibi görünen şeylerin gerçeğe dönmesi ihtimalini de düşündürüyor.

Örneğin Yapımcı ve Yönetmen Steven Spielberg'in, Ernest Cline'ın aynı adı taşıyan kitabından uyarlanan filmi 'Başlat: Ready Player One', sanal gerçeklik oyunlarının gün geçtikçe insan yaşamında edindiği yeri en iyi anlatan filmlerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Film geleceğin dünyasını keşfetme konusunda insanların akıllarına 'Acaba biz de bir gün teknoloji sayesinde sanal dünyaya böyle bir geçiş yaşayabilir miyiz? sorusunu getiriyor.