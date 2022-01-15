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Sanal gerçeklik acı ve anksiyete tedavisinde kullanılabilir

15.01.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yapılan araştırmalar sonucunda sanal gerçekliğin (VR) acı ve anksiyeteyi azaltmak konusunda etkili olduğu ortaya çıktı.

Sanal gerçeklik acı ve anksiyete tedavisinde kullanılabilir

İngiltere'de yapılan araştırmalar sonucunda, sanal gerçekliğin (VR) acı ve anksiyeteyi azaltmak konusunda etkili olduğu ortaya çıktı.

Hükümet bu tarz teknolojilerin terapi ve bakım için dönüştürücü olabileceğini söyledi.

Acıyı dindirme ve fobiler üzerinde sanal gerçeklik kitleriyle yapılan testlere göre, bu teknolojinin Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) her yıl 2 milyon sterlin kazandırabileceği belirtildi.

Hipoksik beyin hasarı yaşadıktan sonra tam zamanlı bakıma ihtiyaç duyan Sarah Hill sanal gerçeklik kitleriyle ilgili, "Yürüyemiyorum ama yürüyebildiğimi hissediyorum. Denize dalabilirsiniz, tüm şu balıklara bakın. Bu benim anksiyetemi azaltıyor. Sanal gerçeklik kiti çok yardımcı olabilir" diyor.

Fizyoterapisti Pamela Hicken ise VR kitinin Hill'in hareket etme cesaretini ve etkileşime geçme isteğini arttırdığını söylüyor ve ekliyor:

"Daha önce konuşamayan hastalarım şimdi videodaki insanlarla ve hayvanlarla konuşuyor".

VR küresel sağlık sektöründe hızla büyüyor ve endüstrinin küresel değerinin 2024'te 1,2 milyar dolar olması bekleniyor.

Galler hükümetinden uzman bilim insanlı Cari-Anne Quinn de, üç boyutlu teknolojilerin geleceğin sağlık ve sosyal bakım sistemine çok yardımcı olacağını söylüyor.

Ruh sağlığı servisinde bu konu üzerine çalışan Oxford VR'ın kurucusu Prof. Daniel Freeman BBC'ye, "Şu an gördüğümüz olumlu sonuçlara bakıldığında, bana göre bu teknoloji gelecekte büyük bir rol oynayacak" dedi.

Galler merkezli biyo-teknoloji şirketi Rescape Innovation'dan Matt Wordley de, NHS'in şimdiye kadar bir VR bütçesinin olmadığını ancak Covid-19 pandemisinin üç boyutlu teknolojinin sağlık sektörüne adaptayonunu hızlandırdığını söyledi.

Ancak BBC'nin haberine göre uzmanlar, kötü teknolojiyle tasarlanmış VR'ların yorgunluk ve mide bulantısı gibi problemlere sebep olabileceğini söylüyor.

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