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Sanal gerçeklik ile hayat buldu: Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2020 17:00 | Son Güncelleme

Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder üstündeki gizemli örtüyü kaldırdı. Koronavirüs nedeniyle sanal gerçeklik platformunda tanıtılan Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder, donanım özellikleriyle ilgi çekiyor.

Lamborghini geçtiğimiz gün, Huracan serinin en yeni üyesi spor otomobilini farklı bir etkinlik ile duyuracağını açıklamıştı. Bu etkinlik, sanal platformda yer alacaktı. Ancak onu diğer etkinliklerden farklı kılan, markanın da paylaştığı gibi 'aracın etrafında 360 derece dolaşılabilir' olmasıydı.

LAMBORGHİNİ'NİN EN YENİ ÜYESİ TANITILDI

Lamborghini'nin sitesinden uygulamayı indirenler, Lamborghini Huracan'ın son modelini oturduğu yerden deneyimleyebilecekti. Nitekim, bu ilginç lansman bugün gerçekleştirildi. Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder saatler 14:00'ı gösterdiğinde tanıtıldı.

Üstü açık otomobil anlayışını devam ettiren Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder, motor tarafında da bazı yeniliklerle geliyor ve günümüz otomobil teknolojisinin tasarım-donanım anlayışını kendi platformuna taşıyor. Peki Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder'ın özellikleri neler?

Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder tanıtıldı! İşte özellikleri

Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder, 5.2 litrelik V10 motordan gücünü alıyor. Bu anlamda Evo RWD Coupe ile benzerlik taşıyan yeni nesil Huracan Evo, bu motoru ile 610 bg güç üretiyor.
Huracan Evo'nun 0'dan 100 kilometreye hızlanması ise oldukça şaşırtıcı. Zira otomobil 0'dan 100 kilometreye sadece 3.5 saniyede çıkıyor. Otomobilin çıkabileceği maksumum hız 324 km/h olarak belirlenmiş.
Lamborghini'nin yeni spor otomobilinin şanzımanı ise yedi ileri çift kavramalı bir şanzıman. Vites geçişleri de bir spor otomobilden beklenildiği üzere oldukça hızlı.
Otomobil dünyasının son zamanlardaki en dikkat çeken malzemesi karbon fiber Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder'da da yerini almış. Otomobilin şasisinde ve tavanında karbon fiber ile yapılan şık dokunuşlar var.
Karbon fiberin yanında otomobilde alüminyum da kullanılmış. Bu materyallerin kullanılması ile Evo RWD Spyder'ın ağırlığı, dört çeker versiyonuna göre hafifletilmiş.
Evo RWD Spyder'ın kokpitinde ise 8.4" boyutlu multimedya sistemi, Apple CarPlay bağlantısı gibi detaylar var.
Lamborghini Evo RWD Sypder'ın ön siparişleri başladı. Yapılan açıklamalara göre ilk teslimatlar ise 2020 yaz aylarında olacak.

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Otomobilin fiyatı ise 214.522 euro.
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