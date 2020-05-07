Sanal gerçeklik ile hayat buldu: Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder tanıtıldı!

Lamborghini geçtiğimiz gün, Huracan serinin en yeni üyesi spor otomobilini farklı bir etkinlik ile duyuracağını açıklamıştı. Bu etkinlik, sanal platformda yer alacaktı. Ancak onu diğer etkinliklerden farklı kılan, markanın da paylaştığı gibi 'aracın etrafında 360 derece dolaşılabilir' olmasıydı.

LAMBORGHİNİ'NİN EN YENİ ÜYESİ TANITILDI

Lamborghini'nin sitesinden uygulamayı indirenler, Lamborghini Huracan'ın son modelini oturduğu yerden deneyimleyebilecekti. Nitekim, bu ilginç lansman bugün gerçekleştirildi. Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder saatler 14:00'ı gösterdiğinde tanıtıldı.

Üstü açık otomobil anlayışını devam ettiren Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder, motor tarafında da bazı yeniliklerle geliyor ve günümüz otomobil teknolojisinin tasarım-donanım anlayışını kendi platformuna taşıyor. Peki Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder'ın özellikleri neler?