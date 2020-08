Sanal hilafet yolunda…

Kadınları evlilik içinde şiddetten koruyan ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden söz edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme baskıları ve buna eşlik eden argümanlar, Erdoğan'ın parti yönetiminden bu konunun araştırılmasını istemesi, Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran kişiye verilen cezanın gerekçesinde En'am Suresi'ne atıfta bulunulması, dini referansların hayata her gün daha fazla sokulması… Hepsi Türkiye'deki seküler kesimin gidişata dair endişelerini artırdı. Yetmedi, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir memur olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bayram hutbesini de yine elinde kılıçla okudu.

Yanlış bilmiyorsam Cumhuriyet tarihinde "Hilafet geri mi gelecek?" tartışması ve endişesi hiç bugünkü kadar canlı olmamıştı. Hilafet gelmeyecek de olsa, Cumhurbaşkanı'nın bu tartışmadan dolayı gururunun okşandığı fikrindeyim. Adı öyle konmasa da, Erdoğan çok uzun zamandır bir nevi halife rolü üstlenmeye çalışıyor. Kazandığı her seçimden sonra balkona çıkıp, Uzakdoğu'dan Balkanlar'a ve Afrika'ya uzanan bir coğrafyadaki Müslümanlar'a sesleniyor. Dini referanslı her hamlesinde İslam dünyasına bir selam gönderiyor. Bu tavırla memlekette seçmenden puan topluyor her şeyden önce.

Dünyanın dört bir yanında inşa edilen camiler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da vergilerini kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı ile ona destek amaçlı kurulduğu belirtilen Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) dünyanın çeşitli yerlerinde cami yaptırması da bundan. Kırgızistan'da Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii var mesela. Erdoğan'ın talimatıyla yapılmış, Orta Asya'nın en büyük camii unvanını taşıyor. Bu caminin yapım maliyetini hatırlıyor musunuz? Eski büyükelçi oradaki yetkilileri, açılışa Gülen'in adamlarını davet ettikleri için fırçalarken ifşa etmişti: 35 milyon dolar!