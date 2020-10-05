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Sanal Libya Zirvesi Sona Erdi

05.10.2020 21:09 | Son Güncelleme

Berlin merkezli sanal buluşma sonrasında açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı, toplantının çok olumlu geçtiğini ve "İyimser bir beklenti için güçlü nedenler olduğunu" söyledi

Sanal Libya Zirvesi Sona Erdi

Libya'daki iç savaşın tarafları, BM ve Almanya öncülüğünde sanal ortamda biraraya geldi. 19 Ocak 2020'de Başbakan Angela Merkel'in arabuluculuğuyla yine Berlin’de düzenlenen Uluslararası Berlin Konferansı’nın devamı niteliğindeki bugünkü zirveye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın başkanlığında, Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır ve Cezayir dışişleri bakanlarıyla birlikte Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Birliği'nden temsilciler katıldı.

Berlin merkezli sanal buluşma sonrasında bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Maas, toplantının çok olumlu geçtiğini ve "İyimser bir beklenti için güçlü nedenler olduğunu" söyledi. Bir kaç hafta içinde Libya’da bir geçiş hükümeti oluşacağına inandığını belirten Maas, "Taraflar arasında çatışma döneminde hayal edilemeyen bir dönem başlıyor" şeklinde konuştu. Ülkede kalıcı bir ateşkes için yeni bir zemin oluştuğunu, çatışma mantığı yerine, politik çözüm anlayışının ön plana çıktığını belirten bakan, gelen bir soru üzerine, geçiş hükümetinin kuruluşunun "aylar değil, bir kaç hafta içinde" gerçekleşeceğini öne sürdü.

Maas, Libya’daki tarafların dışında, Ocak ayındaki Berlin Zirvesi’ne katılan tüm ülkelerin de orada varılan 55 maddelik Berlin yol haritasına ve uygulamasına yönelik taahhütlerine uyması gerektiğini belirtti. Bundan sonraki konuyla ilgili tüm görüşmelerin BM çatısı altında yapılmasını öneren Maas, bugünkü sanal zirve öncesinde, Libya’da kalıcı barışın sağlanabilmesi için ülkedeki iç savaşa müdahale eden ve silah sevkiyatı yapan ülkelerin verdikleri sözleri yerine getirmesi gerektiğini vurgulamış, "Kalıcı bir çözüm için dışarıdan müdahale eden ülkelerin çatışan taraflara silah ve asker göndermeyi sonlandırmaları gerekiyor" şeklinde konuşmuştu. Maas’ın sözleri, Türkiye ve Rusya’nın taraflara silah göndermeyi sürdürdüğü şeklinde yorumlara neden oldu.

19 Ocak’taki toplantıda 11 ülke lideri, uluslararası örgüt ve Libya'daki taraflar kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Libya Konferansı’nda biraraya gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ilk zirvenin sonuç bildirgesinde ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve Birleşmiş Milletler’in (BM) silah ambargosuna uyma çağrısı yapılmıştı.

Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine kuvvetle bağlı olunduğunun tekrar teyit edildiği vurgulanan bildirgede, "Sadece Libyalıların öncülük ettiği ve Libyalılara ait bir siyasi süreç çatışmayı sona erdirerek kalıcı barış getirebilir" ifadesi kullanılmıştı.

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