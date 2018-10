Sanal ortamda dev kitap fuarı

Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA) - TÜRKİYE’de online kitap alışverişinin en güçlü ismi olan ‘Kitapseç‘ firması, ilk kez kendi sanal fuarını kurdu. Fuarda, 1 milyona yakın stok ürün bulunuyor.

Ankara kurulduğu 2009 yılından bu yana Türkiye’de online kitap alışverişinin en güçlü ismi olmayı başaran ‘Kitapseç’ firması, en uygun fiyatlarla ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor. 24 saat içerisinde verilen siparişlerin sevkiyatını en kısa sürede gerçekleştiren firma, her geçen gün büyüyerek yoluna devam ediyor. Şu anda 120 kişinin çalıştığı firma ilk kez kendi sanal fuarını kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Candan’ın fikriyle oluşturulan sanal fuar, 1 milyona yakın stok ürün ile başladı. Sanal ortamda 1 Ekim’de başlayan fuar, 1 Kasım da sona erecek.

‘TÜRKİYE’NİN TÜM ALANLARINA HİTAP ETMEK İSTİYORUZ’

Türkiye’de okuma oranının her geçen gün yükselmesi için etkinlikler düzenlendiğini belirten Kitapseç Yönetim Kurulu Başkanı Ali Candan, “Bizde Türkiye’nin tüm alanlarına hitap etmek istiyoruz. Alım gücünün yavaşlamasından kaynaklı bizde fuarı erken tarihe almaya karar verdik. Ülkemizde düzenlenen fuarlar bölgesel olarak her ilde kendine göre belirleniyor. Ama çoğu il şanslı değil. Özellikle Doğu Bölgesi’nde öğrencilere ürün ulaşması çok zor oluyor. Bizde Türkiye’nin her noktasına ilçelerine, köylerine ve beldelerine kadar ürünlerimizi gönderiyoruz. Bu hem son kullanıcıya hem de üreticiye çok katkı sağlamaktadır” dedi.