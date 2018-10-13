HABER

Sanal ortamda dev kitap fuarı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’de online kitap alışverişinin en güçlü ismi olan ‘Kitapseç‘ firması, ilk kez kendi sanal fuarını kurdu.

Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA) - TÜRKİYE’de online kitap alışverişinin en güçlü ismi olan ‘Kitapseç‘ firması, ilk kez kendi sanal fuarını kurdu. Fuarda, 1 milyona yakın stok ürün bulunuyor.

Ankara kurulduğu 2009 yılından bu yana Türkiye’de online kitap alışverişinin en güçlü ismi olmayı başaran ‘Kitapseç’ firması, en uygun fiyatlarla ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor. 24 saat içerisinde verilen siparişlerin sevkiyatını en kısa sürede gerçekleştiren firma, her geçen gün büyüyerek yoluna devam ediyor. Şu anda 120 kişinin çalıştığı firma ilk kez kendi sanal fuarını kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Candan’ın fikriyle oluşturulan sanal fuar, 1 milyona yakın stok ürün ile başladı. Sanal ortamda 1 Ekim’de başlayan fuar, 1 Kasım da sona erecek.

‘TÜRKİYE’NİN TÜM ALANLARINA HİTAP ETMEK İSTİYORUZ’

Türkiye’de okuma oranının her geçen gün yükselmesi için etkinlikler düzenlendiğini belirten Kitapseç Yönetim Kurulu Başkanı Ali Candan, “Bizde Türkiye’nin tüm alanlarına hitap etmek istiyoruz. Alım gücünün yavaşlamasından kaynaklı bizde fuarı erken tarihe almaya karar verdik. Ülkemizde düzenlenen fuarlar bölgesel olarak her ilde kendine göre belirleniyor. Ama çoğu il şanslı değil. Özellikle Doğu Bölgesi’nde öğrencilere ürün ulaşması çok zor oluyor. Bizde Türkiye’nin her noktasına ilçelerine, köylerine ve beldelerine kadar ürünlerimizi gönderiyoruz. Bu hem son kullanıcıya hem de üreticiye çok katkı sağlamaktadır” dedi.

‘YÜZDE 70’ VARAN İNDİRİMLERİ SON KULLANICIYA SUNMAKTAYIZ’

Eğitimin en büyük etkeninin kitap olduğunu vurgulayan Ali Candan, şöyle konuştu:

“Kısa bir zaman önce eğitim-öğretim yılı başladı. Veliler ve öğrenciler çok yoğun bir şekilde eğitim materyalleri temin etmeye çalışıyorlar. Bizde ne yapabiliriz diye düşündük. Genelde Türkiye’deki fuarlar Kasım ve Aralık aylarında yapılmaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu bu son günlerdeki döviz artışından kaynaklı ürünlere ciddi bir şekilde zam geldi. Bizde piyasadaki bu krizi insanlara farklı bir şekilde fayda sağlarız diye düşündük. Bu fuar sürecinde yayınevleri özel indirimler sağladılar. Biz de tamamını son kullanıcıya yansıttık. Normalde alım gücü 5 üründen 3’e düşerken, biz bunu 3’e düşürmemek için fedakârlık yapıyoruz. Çünkü eğitim çok önemli. Eğitimsiz toplum olamaz. Fuar süresince yüzde 70’ varan indirimleri son kullanıcıya sunmaktayız.”

‘FUARDA MERAKLA BEKLENEN YENİ KİTAPLAR YER ALACAK’

2009 yılından bugüne sınav ve yardımcı kaynaklarda ‘Kitapseç’ firmasının bu işin öncüsü olduğunu ifade eden Ali Candan, “ Aynı önemi kültür kitaplarında da sunmaya çalıştık. Ülkemizin okuma alışkanlığının artması bizim için çok önemli. Ayrıca, sanal fuarda okuyucunun merakla beklediği yeni kitapların yanı sıra geçmişten gelen nostaljik kitaplarda yeni okuyucuyla buluşmak için yer alacak” şeklinde konuştu.

‘KAPIDA ÖDEME SEÇENEĞİ EKLEDİK’

“E-ticarette güven çok önemli” diyen Ali Candan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizimde sektördeki 10 yıllık tecrübemiz var. Bunu fuara yansıtarak doğru ve kaliteli ürün ile uygun hesaplı ürünü son kullanıcıya ulaştırmanın gururunu yaşamaktayız. Özellikle hitap ettiğimiz öğrenci kitlesinin kredi kartı kullanamamasından dolayı kargo firmalarının da yardımıyla kapıda ödeme seçeneğini ekledik. Öğrenci eğer kredi kartı kullanmıyorsa ya da kredi kartı bilgisini girmeden ürün kapısına geldiğinde ödemesini gerçekleştiriyor. Bu kullanıcı açısından ciddi bir kolaylık sağlıyor”

Yaşanan ekonomik gelişmelere rağmen, 60 personel alarak istihdam sağladıklarını kaydeden Ali Candan, fuarın hem üreticiye, tüketiciye hem de kullanıcıya katkısı olduğunu belirtti.

PARTNERİnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!İnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!
Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz ettiÖz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti
Sanal ortamda dev kitap fuarıSanal ortamda dev kitap fuarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Tülay'a kananın hayatı kabusa döndü!

Tülay'a kananın hayatı kabusa döndü!

Arabanın içini gören şoke oldu!

Arabanın içini gören şoke oldu!

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.