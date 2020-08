Sanal Ortamda Yapılan Demokrat Parti Kurultayı Başladı

Eski First Lady Michelle Obama kurultayda duygusal bir konuşma yaptı. Siyaseti hiç sevmediğini ifade eden eski First Lady” Bütün kalbimle bu ülkeye aşığım ancak şu anda insanların çektiği acı beni çok üzüyor” dedi.

Michelle Obama: “Trump yeniden seçilirse ülkede her şey daha da kötüye gider”

Siyahların ölümümün ülkenin en yüksek makamında alay konusu olduğunu belirten eski First Lady “George Floyd, Breonna Taylor beyaz olmayan masum insanlar ölüyor” Joe Biden’ın yakın bir dostu olduğunu ifade eden Michelle Obama “Joe'yu tanıyorum. Son derece dürüst bir adamdır. Müthiş bir başkan yardımcısıydı. Ekonomiyi kurtarmak, salgını yenmek ve ülkemize liderlik etmek için ne yapılması gerektiğini biliyor“ dedi.

Sanders "Seçim kampanyamız birkaç ay önce sona erdi ancak hareketimiz hala devam ediyor. Her geçen gün de daha da güçleniyor. Ancak Donald Trump yeniden seçilirse şimdiye kadar kaydettiğimiz tüm ilerlemeler tehlikeye girecek" dedi.

Cuomo:” Trump virüsü siyasallaştırdı”

Kurultayda konuşan New York Valisi Andrew Cuomo, ülkede Corona virüsü salgınının merkez üssü olan New York’ta, bir imkansızı başardıklarını söyledi. Cuomo şu anda vaka sayısı en fazla üç eyaletten, daha az vakaya sahip olmalarına rağmen diğer eyaletlere göre iki kattan fazla yani 32 bin kişinin New York’ta yaşamını yitirdiğini söyledi.

Vali Cuomo, herkesin bu başarıyı alkışladığını ancak federal yönetimin bu başarıya kayıtsız kaldığını belirterek ” Vücut zayıf olduğunda ve kendini savunamadığında bir virüs saldırır. Trump yönetimi işlevsiz ve beceriksiz. Virüsü inkar etmeye çalışan, onu görmezden geldikten sonra da virüsü siyasallaştırmaya çalışan bir yönetimin başarısızlığını gördük. New York'un acı çekmesini izleyen başarısız federal hükümet, bizden baştan sona kadar kesinlikle hiçbir şey öğrenmedi. Sadece güçlü bir vücut virüse karşı savaşabilir. Trump, virüsle savaşamadı. Aslında geldiğini bile görmedi” dedi.

Vali Cuomo, Biden’ı disiplinli ve sevgi dolu olarak tanımladı. Ülkeye liderlik edeceğini belirterek “Joe Biden, Amerika'nın ruhunu yeniden canlandırabilir bugün ülkemizin tam olarak ihtiyacı olan şey zaten bu" diye konuştu.