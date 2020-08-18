Sanal Ortamda Yapılan Demokrat Parti Kurultayı Başladı

Demokrat Parti’nin, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump’ın karşısında yarışacak adayı Joe Biden ile California Senatörü Kamala Harris’in atandığını resmen açıklayacağı dört günlük kurultay, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentindeki Wisconsin Center'da başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle Wisconsin Centre’a, ülkenin çeşitli eyaletlerinden gelen Demokratlardan, çok kısıtlı sayıda partili içeriye alındı. Kısıtlı sayıda etkinlik ve konuşma yapıldı. Salgın hastalık nedeniyle Demokrat Parti Kurultayı sanal ortamda yapılıyor. Demokrat Partinin Kurultayında ilk geceki konuşmacılarının ana temasını, salgın, ayrımcılık ve ülkenin bozulan ekonomisi oluşturdu. Demokratlar gelinen bu durumun sorumlusunun virüsü küçümseyen Trump olduğunu iddia etti. Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın, salgın sürecini hiç iyi yönetemediğini, ülkeyi böldüğünü, salgın hastalık nedeniyle ülkede yaşanılan kötü dönemde, acı çeken Amerikan halkına doğru dürüst bir finansal yardım yapmadığını öne sürdü.

Demokratlar Başkan Trump’ı, barışçıl protestoculara yönelik kolluk kuvvetlerini orantısız güç kullanmaya sevk etmek, süreci kötü yönetmesi yüzünden 170 bin Amerikalının yaşamını yitirmesine sebep olmak ve virüsü siyasileştirmekle suçladı. Michelle Obama: “Trump yeniden seçilirse ülkede her şey daha da kötüye gider” Eski First Lady Michelle Obama kurultayda duygusal bir konuşma yaptı. Siyaseti hiç sevmediğini ifade eden eski First Lady” Bütün kalbimle bu ülkeye aşığım ancak şu anda insanların çektiği acı beni çok üzüyor” dedi. Michelle Obama, eşi Barack Obama’nın yardımcılığını yapan Biden’ın, ülke ekonomisini düzlüğe çıkartacağını, ayrımcılığa son vereceğini ve bölünmeyi ortadan kaldırarak Amerikan halkını yeniden birleştireceğini savundu. Michelle Obama” Eğer Donald Trump yeniden seçilirse ülkedeki kriz daha da artacak. Ülke daha da kötüye gidecek. Trump, başkanlık için uygun biri değil. Başkanlığı yapabileceğini kanıtlamak için fazlasıyla zamanı oldu ancak bunu yapamadı. Ülkenin şu andaki ihtiyaçlarını karşılayacak biri değil” diye konuştu.

“Başkan Trump uzun süre virüsü küçümsedi” Biden’ın yakın bir dostu olduğunu ifade eden Michelle Obama, eşinin görevinin sona ermesinin ardından geçen dört yıllık sürede, ülkenin farklı bir durumda olduğunu kaydederek ”150 binden fazla insan öldü. Ekonomimiz, şu andaki başkanın çok uzun süredir küçümsediği bir virüs yüzünden darmadağın durumda. Milyonlarca insan işsiz kaldı. Çok fazla kişi sağlık sigortalarını kaybetti. İnsanların birçoğu şimdi sadece gıda ve kira gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele veriyor. Okullarımızı nasıl yeniden güvenli bir şekilde açıp açamayacağımızla boğuşuyoruz. Trump, sadece eşimin yaptığı uluslararası anlaşmalara değil Reagan ve Eisenhower gibi başkanların gerçekleştirdiği ittifaklara da sırtını döndü” dedi. “Beyaz olmayan masum insanlar ölüyor” Siyahların ölümümün ülkenin en yüksek makamında alay konusu olduğunu belirten eski First Lady “George Floyd, Breonna Taylor beyaz olmayan masum insanlar ölüyor” Joe Biden’ın yakın bir dostu olduğunu ifade eden Michelle Obama “Joe'yu tanıyorum. Son derece dürüst bir adamdır. Müthiş bir başkan yardımcısıydı. Ekonomiyi kurtarmak, salgını yenmek ve ülkemize liderlik etmek için ne yapılması gerektiğini biliyor“ dedi.

Sanders sol seçmeni Biden için sandığa gitmeye çağırdı 8 Nisan’da başkanlık yarışından çekilen Vermont Senatörü Bernie Sanders, kurultayda yaptığı konuşmaya, kendisini şimdiye kadar destekleyenlere teşekkür ederek başladı. Sanders, Başkan Trump yönetiminde olan ülkede otoriterliğin daha da artabileceğini belirterek bu yönetimin, daha yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlara Demokrat aday Joe Biden için oy kullanmaları çağrısında bulundu. Sanders, Burlington'daki evinden yaptığı konuşmada, özellikle sol görüşlü seçmenlerin sandığa gidip Biden’a oy vermesi gerektiğini kaydetti. Sanders "Seçim kampanyamız birkaç ay önce sona erdi ancak hareketimiz hala devam ediyor. Her geçen gün de daha da güçleniyor. Ancak Donald Trump yeniden seçilirse şimdiye kadar kaydettiğimiz tüm ilerlemeler tehlikeye girecek" dedi. Sanders, Trump yönetiminin, Corona virüsü salgını karşısında ekonomiyi yeniden başlatmak için aldığı kararla bilim adamları ve tıp uzmanlarını dinlemediğini belirterek "Bu başkan sadece demokrasimiz için bir tehdit değil ayrıca bilimi reddederek hayatımızı ve sağlığımızı tehlikeye attı" dedi.

Cuomo:” Trump virüsü siyasallaştırdı” Kurultayda konuşan New York Valisi Andrew Cuomo, ülkede Corona virüsü salgınının merkez üssü olan New York’ta, bir imkansızı başardıklarını söyledi. Cuomo şu anda vaka sayısı en fazla üç eyaletten, daha az vakaya sahip olmalarına rağmen diğer eyaletlere göre iki kattan fazla yani 32 bin kişinin New York’ta yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Cuomo, herkesin bu başarıyı alkışladığını ancak federal yönetimin bu başarıya kayıtsız kaldığını belirterek ” Vücut zayıf olduğunda ve kendini savunamadığında bir virüs saldırır. Trump yönetimi işlevsiz ve beceriksiz. Virüsü inkar etmeye çalışan, onu görmezden geldikten sonra da virüsü siyasallaştırmaya çalışan bir yönetimin başarısızlığını gördük. New York'un acı çekmesini izleyen başarısız federal hükümet, bizden baştan sona kadar kesinlikle hiçbir şey öğrenmedi. Sadece güçlü bir vücut virüse karşı savaşabilir. Trump, virüsle savaşamadı. Aslında geldiğini bile görmedi” dedi. Vali Cuomo, Biden’ı disiplinli ve sevgi dolu olarak tanımladı. Ülkeye liderlik edeceğini belirterek “Joe Biden, Amerika'nın ruhunu yeniden canlandırabilir bugün ülkemizin tam olarak ihtiyacı olan şey zaten bu" diye konuştu.