Sanal oyun dolandırıcılığında 35 milyon lira kayıp

KAYSERİ - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı gerekçesiyle faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülen Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasının topladığı yaklaşık 35 milyon liranın kaybolduğu ortaya çıktı.

Çiftlik Bank benzeri yapıları incelemeye alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "saadet zinciri" olduğu sonucuna vararak, faaliyetlerine ilişkin suç duyurusunda bulunduğu Anadolu Farm firmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

AA muhabirinin, soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporundan elde ettiği bilgilere göre, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm), sanal oyun üzerinden üyelerinden yaklaşık 90 milyon lira topladı.

Mağdur oldukları gerekçesiyle müşteki olarak emniyet ve savcılığa başvuran, ayrıca icra kanalıyla parasının tahsilini talep eden 3 bin 367 üyenin şirkete 66 milyon 200 bin lira yatırdığı tespit edildi.

Örgüt yöneticileri, üyelerin yatırdığı paralarla Kayseri, Denizli, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta 1 milyon 250 bin lira değerinde gayrimenkul aldı, daha sonra kendi aralarında satış yaparak 29 milyon 250 bin lira değerinde alım yapılmış gibi gösterdi.