HABER

Sanal oyun dolandırıcılığında 35 milyon lira kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli Anadolu Farm şirketinin, Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla sanal oyun üzerinden topladığı yaklaşık 35 milyon liranın kaybolduğu belirlendi

KAYSERİ - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı gerekçesiyle faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülen Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasının topladığı yaklaşık 35 milyon liranın kaybolduğu ortaya çıktı.

Çiftlik Bank benzeri yapıları incelemeye alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "saadet zinciri" olduğu sonucuna vararak, faaliyetlerine ilişkin suç duyurusunda bulunduğu Anadolu Farm firmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

AA muhabirinin, soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporundan elde ettiği bilgilere göre, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm), sanal oyun üzerinden üyelerinden yaklaşık 90 milyon lira topladı.

Mağdur oldukları gerekçesiyle müşteki olarak emniyet ve savcılığa başvuran, ayrıca icra kanalıyla parasının tahsilini talep eden 3 bin 367 üyenin şirkete 66 milyon 200 bin lira yatırdığı tespit edildi.

Örgüt yöneticileri, üyelerin yatırdığı paralarla Kayseri, Denizli, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta 1 milyon 250 bin lira değerinde gayrimenkul aldı, daha sonra kendi aralarında satış yaparak 29 milyon 250 bin lira değerinde alım yapılmış gibi gösterdi.

Örgüt yöneticileri, elde ettikleri paranın bir bölümüne lüks arabalar aldı. Üyelerden toplanan yaklaşık 35 milyon liraya ise ne olduğu belirlenemedi.

Örgütün "pramit sistemi" kurarak 25 bayilik verdiği ve bu bayilerin de başkalarına alt bayilik vererek kazanç elde etmelerinin sağlandığı ortaya çıktı.

Sanal ortamda oynanan oyunla 200 üyeden elde edilen 8 milyon 400 bin liranın 3 milyonu, dikkat çekmemek amacıyla "kazanç sağladıkları" gerekçesiyle üyelere geri ödendi.

Sisteme üyelerin para yatırmalarını teşvik etmek amacıyla "oyuncu" kategorisinde girenlere "Welsummer tavuğu" alabilecekleri belirtilerek 12 lira bonus verildi. "Yatırımcı" kategorisinde sisteme girenlere ise daha çok para kazanabilecekleri vadedildi.

Ayrıca, üyelerin sanal ortamda satın aldığı ürünlerden elde edilen süt ve yumurta gibi ürünlerden kazanılan her 23 bin üretimin 1 gerçek paraya denk olduğu belirlendi.

Örgütün üst düzey yöneticilerinin, Anadolu Farm'ı kuran İsa Karademir'in kız kardeşi Ebru ve kayın biraderi Fehmi Özakan'ı şirket yöneticisi, kayınbabası Ahmet Özakan'ı da firmaya ait Kahramanmaraş'taki bir bakır işletmesinin sorumlusu yaptığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
Sayıştay Başkanı: Amacımız denetimi herkese yayabilmekSayıştay Başkanı: Amacımız denetimi herkese yayabilmek
Kentleşme, çocukların en büyük sorunu: Oyun alanı bulamıyorlarKentleşme, çocukların en büyük sorunu: Oyun alanı bulamıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Farm Kayseri Sana oyun

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

Diyarbakır'daki darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı

Diyarbakır'daki darbe davasının gerekçeli kararı açıklandı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İsmini doğaseverler vermişti! Antalya'daki Saklı Mağara gizemini koruyor

İsmini doğaseverler vermişti! Saklı Mağara gizemini koruyor

İlçe Belediye Başkanı'ndan makam aracı kararı: Hepsini topladılar

O ilçede makam aracı kararı! Hepsini toplattılar

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.