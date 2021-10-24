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Sanal Tıbbi Randevuların Olumlu Etkisi

24.10.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da ve başka yerlerde yapılan araştırmalar, sanal tıbbi randevuların etkili olduğunu, hastaların tedavi olmalarını sağladığını ve birçoklarını hastanelerden uzak tuttuğunu gösteriyor

Salgın, birçok insanın sağlık hizmetlerine erişim yöntemlerini değiştirdi. Amerika’da ve başka yerlerde yapılan araştırmalar, sanal tıbbi randevuların etkili olduğunu, hastaların tedavi olmalarını sağladığını ve birçoklarını hastanelerden uzak tuttuğunu gösteriyor.

Loveth Metiboba'nın bebeği ishal olduğunda, Nijerya'nın Abuja kentindeki evinin yakınında bir doktorla görüntülü sohbet etti.

Salgının etkilerinden biri, hem zengin, hem de yoksul ülkelerde sağlık hizmeti verenlerin hastalarına nasıl baktığını kökten ve hızlı bir şekilde değiştirmesi oldu.

Teletıp, Hindistan'ın iki ücra Himalaya bölgesinde bile kullanılıyor.

Dr. Rajesh Gulari, köylerin kış mevisiminde kar yağışı nedeniyle dünyanın geri kalanından koptuğuna dikkat çekiyor.

Teletıp sayesinde hastalar ayakta tedavi bölümlerindeki yani OPD’lerdeki uzmanlarla ve hatta büyük şehirlerdeki hastanelerdeki acil servislerle bağlantı kurabiliyor.

Dr. Gulari, "3 bin poliklinik konsültasyonu yaptık ve bu iki ayrı yerde 60'tan fazla acil durum stabilize edildi" diyor.

Houston'daki Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de teletıp randevuları çocuklarda hastalık riskini yüzde 99 oranında azalttı.

Anket, teletıbbın, risk altındaki çocukların COVID-19'a ve evlerinin dışında karşılaşabilecekleri diğer virüslere maruz kalmasını önlediğini gösterdi.

ABD'nin kırsal kesimlerinde, opioid bağımlılığı olan kişilere genellikle yetersiz hizmet veriliyor. Yeterli klinik veya tedavi merkezi yok. Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, teletıbbın, bir tedavi kliniğinde yüz yüze görüşmek kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Teletıp ayrıca klinik çalışmalarında uzmanlaşmış hekimlere, özellikle akıl sağlığı sorunları olan ABD askerlerini tedavi etme konusunda pandemi öncesinde sahip olmadıkları bir deneyim sağladı.

Dr. Joel Scholten, "Pandeminin gerçekten öğrettiğini, pekiştirdiğini düşündüğüm yararlarından biri, sanal tedavi oldu. Telesağlık, bireylerle ilgilenebilmek için harika bri yol, birinin klinikte veya hastanede değil, kendi evinde veya ortamında hizmet aldığını görebilmek hizmet sağlayıcılar için de önemli" diyor.

Ayrıca, teletıp daha fazla erkeğin doktora gitmesini sağladı. Cleveland Kliniği tarafından yapılan bir anket, erkeklerin yüz yüze randevulardan ziyade sanal ziyaretlerde daha rahat olduklarını gösteriyor.

Dr. Petar Bajic, "Erkeklerin yaşla birlikte geliştirdiği sorunların çoğu mahremdir ve cinsel veya üriner işlev bozukluğuyla ilgilidir. Dolayısıyla, sanal ziyaretin onları biraz daha rahatlattığını düşünüyorum" ifadelerini kullanıyor.

Sanal ziyaretler, ciddi durumların ölümcül hale gelmesini önleyebiliyor.

Dr. Bajic, "Erkeklerde iktidarsızlık aslında kardiyovasküler hastalığın ilk belirtisi olabilir. İdrar yolları sorunları bazen diyabet veya uyku apnesininbaşlangıcı olarak görülebilir. Dolayısıyla, erkeklerin yaşam kalitesiyle ilgili olabilecek sağlık sorunlarından bazıları bu kontrollarla tespit edilebilir. Genellikle normal hayatınıza geri dönmenize ve daha ciddi bir şey olmadığıni anlamanıza yardım edebiliriz" diyor.

Teletıp sayesinde hastaların işten çok uzun süre izin almasına gerek kalmıyor. Ayrıca, teletıp, çok uzaktaki bir kliniğe veya hastaneye gitme zorluğu ve maliyetini azaltıyor veya ortadan kaldırıyor. Teletıp, hastaların normalde ulaşamayacakları doktorları görmelerine yardımcı oluyor. Ve son olarak, teletıp, zamandan tasarruf ederek ve tıbbi maliyetleri azaltarak dünya çapında sağlığı iyileştirebilir ve yoksulluğu azaltabilir.

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