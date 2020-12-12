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Sanal tombala oynayan şahıslara baskın: Para cezası yağdı

12.12.2020 12:32 | Son Güncelleme:
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Sanal tombala oynayan şahıslara baskın: Para cezası yağdı

Ümraniye’de ‘sanal tombala’ oynanan bir iş yerine baskın yapıldı.

Ümraniye’de ‘sanal tombala’ oynanan bir iş yerine baskın yapıldı. 11 şüpheli şahsa toplamda 48 bin 455 lira idari para cezası kesilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri mühürlendi. Baskın anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Sanal Tombala” ve “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” ihbarları üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 11 Aralık 2020 tarihinde saat 19.00 sıralarında Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde bulunan bir adrese yaptıkları baskında sanal tombala oynadığı tespit edilen 11 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. İş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 10 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kumar makinesi, kumar makinesi içinde bulunan 55 lira para muhafaza altına alındı.

11 kişiye 48 bin lira para cezası
Konu ile ilgili adreste bulunan 11 şahsın her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi ve “Kumar Oynamak” konularından toplam 48 bin 455 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken, işyeri sorumlusu Aykut D. isimli şahıs hakkında ise “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan, baskın anı polis kamerasına yansıdı.

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