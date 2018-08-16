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'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Eskişehir'de dolandırıcıların tuzağına düşen 86 yaşındaki Ali Erdağ, banka önünde kendisini uyaran polislere inanmadı hatta bastonuyla saldırdı. Yaşlı amca polise önce "Sanane para benim değil mi kimse verirsem veririm" diye bağırdı gerçek polis olduklarını öğrenince de teşekkür etti. Dolandırıcıların adama 17 bin 500 dolar yani yaklaşık 100 bin TL çektireceği ortaya çıktı

Olay, dün, Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Ali Erdağ, gittiği banka şubesinden hesabındaki 17 bin 500 doları çekmek istedi. Telaşlı olmasından şüphelenen banka görevlileri, durumu polise bildirdi. Bankaya gelen Asayiş Şubesi'nde görevli sivil polisler, Erdağ'ı telefon dolandırıcılarına karşı uyardı.

BASTONUYLA POLİSLERE SALDIRDI

Sivil polislerin gerçek polis olduklarına inanmayan Erdağ, iddiaya göre, bankanın içinde bastonuyla polislere saldırdı. Sivil polisler de resmi kıyafetli polislerin bankaya gelmesi için durumu haber merkezine bildirdi. Kısa sürede gelen resmi kıyafetli polislere de tepki gösteren Ali Erdağ, "Para benim param, kime verirsem veririm. Size ne?" diye bağırdı. Parayı çekemeyen ve fenelaşan Ali Erdağ, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ÖNCE KIZDI SONRA TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ali Erdağ'ın, telefonla arayarak, kendisini polis olarak tanıtan kişiden terör örgütü ile bağlantısının olduğu yalanını öğrendiği, bundan kurtulması için kendisinden 100 bin lira istendiği, bu nedenle bankaya gidip, 17 bin 500 dolarını çekmeye çalıştığı belirlendi. Dolandırılmaktan kurtarılan Ali Erdağ'ın polislere teşekkür ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık ali erdağ polis

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