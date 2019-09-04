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Sanat atölyelerinde yeni dönem başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 14:09 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin Sanat Atölyeleri kış döneminde isteyen herkese eğitim imkânı sağlayacak.

Sanat atölyelerinde yeni dönem başlıyor

Nilüfer Belediyesi’nin Sanat Atölyeleri kış döneminde isteyen herkese eğitim imkânı sağlayacak. Ekim ayında başlayacak sanat atölyelerine katılmak isteyenler 9 Eylül’den itibaren başvuruda bulunabilecekler.
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği sanat atölyelerinin kış dönemi kayıtları 9 Eylül’de başlıyor. Piyano, keman, gitar, elektro gitar, bas gitar, viyolonsel, davul-bateri, yan flüt, klarnet ve saksafon eğitimlerinin verildiği müzik eğitim çalışmaları ile tango, vals, sirtaki ve çocuklar için Latin danslarının yer aldığı dans atölyesi büyük ilgi gören atölyeler arasında. Resim, drama, bale, ebru, kaatı, seramik cam-mozaik, heykel, akıl-zeka oyunları, fotoğraf, karanlık oda, karikatür, halk dansları, satranç eğitimlerinin verildiği atölyeler de her dönem çok sayıda kişiye ilgi alanlarında eğitime katılma fırsatı sunuyor. Ekim ayında başlayacak kış dönemi atölye çalışmalarına katılmak isteyenler, Konak Kültürevi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Beşevler Gençlik Merkezi, Barış Spor ve Gençlik Merkezi, Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi ve Nâzım Hikmet Kültürevi’nden bizzat başvuruda bulunabilir. İsteyenler ayrıca 452 45 00, 413 15 10, 443 10 42 ve 413 03 72 numaralı telefonlardan da detaylı bilgi alabilir.

Sanat atölyelerinde yeni dönem başlıyor

Sanat atölyelerinde yeni dönem başlıyor

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