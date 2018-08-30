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Sanat atölyesi önündeki heykeller tahrip edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

Adana'da sanat atölyesinin önünde sergilenen çok sayıda heykel sokaktan geçen çocuklar tarafından tahrip edildi, olay anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi - Heykeltıraş Bülent Harputlu: - "Uzun süredir heykellerim dışarıda sergileniyor ve bir şey olmuyordu ama çocuklar zarar vermiş. Onlardan şikayetçi olmayacağım ama belki kendilerini görürler de belki bir daha yapmazlar diye umuyorum."

Adana'da bir sanat atölyesinin önünde sergilenen çok sayıda heykelin sokaktan geçen çocuklar tarafından tahrip edilmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çukurova Sanat Derneği Başkanı heykeltıraş Bülent Harputlu'ya ait merkez Seyhan ilçesindeki sanat atölyesi önünde sergilenen heykellerden bazıları, mahalle sakinleri tarafından tahrip edilmiş halde bulundu.

Tatilde olan Harputlu, komşularının durumu bildirmesi üzerine atölyesine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Harputlu, görüntülerden atölyesinin önünden geçen sekiz kişilik çocuk grubundan bazılarının eserlere zarar verdiğini gördü.

Bülent Harputlu, yaptığı açıklamada, olayı gerçekleştirenlerin yollarda araçların camlarını temizleyen çocuklar olduğunu belirterek, önce bir heykelin el kısmına zarar verildiğini, ardından da başka bir heykelin tahrip edildiğini söyledi.

Çocuklardan şikayetçi olmayacağını söyleyen Harputlu, "Eserlerimi atölyemin dışında sergilemekten memnunum. Onlar da alışacak. Belki bir iki gün kırılıp dökülenler olacak ama alışılacaktır. Uzun süredir heykellerim dışarıda sergileniyor ve bir şey olmuyordu ama çocuklar zarar vermiş. Onlardan şikayetçi olmayacağım ama belki kendilerini görürler de belki bir daha yapmazlar diye umuyorum." dedi.

Atölyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sekiz çocuktan biri heykellerden birine zarar veriyor. Daha sonra başka bir çocuk diğer bir heykeli kucaklayıp götürmeye çalışıyor. Bu sırada iki çocuk heykele vurmaya başlıyor.

Bir süre sonra da heykeli kucağında taşıyan çocuk onu yere atıyor. Başka bir çocuk da yerdeki heykeli kaldırıp yeniden yere atıyor.

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adana güvenlik kamerası heykel Heykeltıraş Bülent Harputlu Tahrip

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