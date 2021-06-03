Sanat camiası Ezgi Mola için seferber oldu: Az bile söylemiş

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

EZGİ MOLA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de Twitter üzerinden, "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" diye yazmıştı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

EZGİ MOLA'YA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Haberin duyurulması üzerine Twitter'dan Mola'ya destek mesajları birinci sıraya oturdu.