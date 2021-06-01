Sanat dünyası ayakta! Harun Tekin'den Gülben Ergen'e onlarca ünlü pandemi tedbirlerine sitem etti!

Yaklaşık 1 buçuk yıldır Covid- 19 virüsü ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Yaşanan pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları olmak üzere birçok tedbirler uygulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından, 1 Haziran ve sonrası için yapılacak açıklama merak konusu olmuştu. Dün akşam açıklanan kararlar ise herkesi şok etti. En çok da kültür ve sanat sektöründe görev alanları beyninden vurulmuşa çevirdi. Alınan kararlarda sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere ilişkin bir gelişmenin yaşanmaması üzerine onlarca ünlü devreye girerek seslerini duyurmaya çalıştı.

KARARLARA SONUNDA İSYAN ETTİLER

Pek çok ünlü isim eğlence ve sanat sektörü çalışanlarının, müzisyenlerin durumuna, yaşanan intiharlar vakalarına dikkat çekerek sitem etti. Hande Yener, Ezgi Molai Gülşen'nin yanı sıra Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin’e kadar herkes bu kararların anlamsızlığına ses çıkardı.

Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin duruma isyan ederek aşılama yönünde çağrı yaptı.

müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de beyhude bir tavır.

keyfi yasaklar aşının yerine geçemez.

bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir. — Harun Tekin (@harun_tekin) May 31, 2021

Gülben Ergen de duruma isyan edenler arasındaydı. Ergen "Restoran kafeterya sabah 7 akşam 21.00 demek konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?" ifadelerini kullandı.