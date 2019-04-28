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Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

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3. Uluslararası Master Of Cake Samsun Pastacılık Çikolata ve Pasta Yarışması ve Festivali’nde kazanan ustalara ödülleri verildi.
Türkiye ve 6 ülkeden pasta ustalarının hünerlerini sergilediği 3. Uluslararası Master Of Cake Samsun Pastacılık Çikolata ve Pasta Yarışması ve Festivali sona erdi. 3. Uluslararası Master Of Cake Samsun Pastacılık Çikolata ve Pasta Yarışması ve Festivali’nin ödül töreni, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu’nda başladı. Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya ve Nijerya’dan 150 yarışmacının 120 eserle katıldığı yarışmayı kazanan pasta ustasına 7 bin lira ödül verildi.
Programda konuşan Master Of Cake Organizasyonu kurucusu ve Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, çok güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını ifade ederek, gelecek sene daha çok katılımlı ve daha çok ses getiren bir organizasyona imza atacaklarını söyledi.
Samsun’da 19 Mayıs coşkusunun birçok faklı etkinlikle kutlandığının altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “19 Mayıs kutlamaları kapsamında ilimizde birçok etkinlik yapıyoruz. 23 Nisan gösterileri, robot fuarı gibi birçok güzel etkinliği de başarı ile gerçekleştirmiştik. Bugün de pasta yarışmasını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Mayıs ayında da organizasyonlarımız olacak. Otellerde Mayıs ayı rezervasyonları dolmuş şekilde. İlkadım kenti olmaktan çok gururluyuz. Samsun Milli Mücadele ruhunun diri tutulduğu bir kent. Bu ruhun Samsun’dan bütün Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. O yüzden bu etkinlikleri düzenliyoruz. 3. Uluslararası Master Of Cake Samsun Pastacılık Çikolata ve Pasta Yarışması ve Festivali’nin Samsun’da olması da çok anlamlı oldu. Burada yapılan eserler tam bir sanat eseri. Samsun böylece pastacılık ve çikolatada marka olabilir. Gençlerimiz, bu eserlerden ilham alarak, daha iyisini yapmak için çalışacaklardır. Ödül alan herkesi tebrik ederim” diye konuştu.
Yarışmayı Kifayet Karaağaçlı kazanarak, kupanın ve 7 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi

Sanat eseri pastalar ödüllendirildi
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