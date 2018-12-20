Sanat eserine dönüşen baretler Başkent'te sergilendi

İş insanı Mehmet Ali Ak ve eşi Sezer Ak'ın koleksiyonunda bulunan ve 91 sanatçı tarafından sanat eseri haline getirilen baretler, "Deus Ex Machina" adlı sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Mehmet Ali Ak, CerModern'de açılışı yapılan sergiye ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş güvenliği denildiğinde herkesin aklına baretlerin geldiğini belirtti.

Baretin birçok durumdan insanları koruduğunu, sanatın da depresif toplumları iyileştirdiğini belirten Ak, 40 yılı aşkın süredir petrol sektöründe çalışması ve sanatsever bir aile olmaları nedeniyle baret ve sanatı birleştirdiklerini, böylece bu koleksiyonun ortaya çıktığını söyledi.

Ak, çeşitli sanatçılar tarafından baretlerin üzerine resim, heykel, grafik, fotoğraf, seramik gibi sanat dallarında, serbest çalışmaların yapıldığını söyledi.

Baretlerde yağlı boya, akrilik, kolaj, neon gibi bütün tekniklerin kullanıldığını anlatan Ak, "Burada 91 sanatçının 96 bareti var. Sergiyi, Zonguldak'ta, Soma'da, tersanede, inşaatlarda, petrol sahalarında, fabrikalarda bizim hayatlarımızı iyileştirmek için çalışıp, kendi hayatlarını kaybeden işçilere, teknisyenlere ve mühendislere ithaf ediyoruz." ifadelerini kullandı.