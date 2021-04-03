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Sanat galerisindeki 500 bin dolarlık tabloyu yanlışlıkla boyadılar

03.04.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’de sanat galerisi ziyaret eden çift, duvarda asılı duran 500 bin dolar değerindeki tabloya boya sürdü. Gözaltına alınan çift, polise verdiği ifadede, tablonun 'katılımcı sanat eseri' olduğunu düşündüklerini, bu yüzden boyadıklarını söyledi.

Sanat galerisindeki 500 bin dolarlık tabloyu yanlışlıkla boyadılar

Olay, Güney Kore’nin başkenti Seul’de meydana geldi. Kentte bulunan sanat galerisini ziyaret eden çift, inceledikleri tablonun önünde yerde bulunan boya kutularındaki fırçayı alarak, tabloya boya sürdü. Değeri 500 bin dolar olarak açıklanan tabloyu boyayan çift gözaltına alındı. Çiftin polise verdiği ifadede, tablonun 'katılımcı sanat eseri' (yaratıcı süreçte halkın katılımını sağlayan eserler) olduğunu düşündüklerini bu sebeple yerde bulunan boya kutularının ziyaretçilerin kullanması için orada bulunduğunu sandıklarını belirtti.

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TABLONUN ÖNÜNDE 'DOKUNMAYIN' YAZILIYDI

Polisten yapılan açıklamada, tablonun önündeki boya kutularının sanat eserinin bir parçası olduğu, bu kutuların önünde de uyarı olarak "Dokunmayın" yazılı olduğunu açıkladı. Galerinin yöneticisi Kang Wook, "Katılımcı sanat olarak bunu yapmalarına izin verildiğini düşündüler ve hata yaptılar. Şu anda sanatçıyla eski haline getirilip getirilmeyeceği konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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DHA

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Güney Kore

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