"Sanat Güneşi" gönüllerde yaşatılıyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeki Müren'in hem Türkiye hem de Bodrum için çok önemli bir sanatçı olduğunu söyledi.

Müzeye gelen ziyaretçiler Sanat Güneşi'nin şarkılarıyla müzeyi geziyor. İki katlı müzede sanatçının birçok malzemesinin yanı sıra, kişisel eşyaları, hayranlarından gelen mektuplar, plakları, kasetçalarları, takıları, ödülleri ve fotoğrafları yer alıyor. Müren'in 1976 model klasik aracı ile elinde mikrofon tutan bronz heykeli de müzenin bahçesinde sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı arasında imzalanan protokolle 8 Temmuz 2000'den beri Zeki Müren'in son yıllarını geçirdiği ev, sanatçının anısına düzenlenen sanat müzesi olarak kullanılıyor.

Müren'in çok önemli işlere imza attığını ifade eden Aras, "Bodrum'un ülkemize ve dünyaya tanıtılmasında emekleri olan çok büyük bir insan. Bir süre Bodrum'da yaşadı, bizlerden biriydi. Bu yıl onu 23'üncü ölüm yıl dönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı ile tekrar anacağız." dedi.

Aras, sanatçının tüm mal varlığını TEV ve Mehmetçik Vakfına bırakarak eğitim bekleyen çocuklara ve şehit ailelerine çok büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

Belediye olarak konser organizasyonunu üstlendiklerini belirten Aras, "Bodrum Antik Tiyatro'da sanatçı Gökhan Sezen sahneye çıkacak. Zeki Müren'in Antik Tiyatro'da çıktığı günleri hep beraber yad edeceğiz. Bodrum'a gelen herkes Zeki Müren Müzesi'ni ziyaret etmeden gitmiyor. Binlerce kişi burayı ziyaret ediyor ve bu bizim mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

- Arkadaşı Müren'i anlattı

Zeki Müren'in Bodrum'da yaşadığı yıllara tanık olan 80 yaşındaki arkadaşı Hüsnü Akalın ise sanatçının çok iyi bir insan olduğunu anlattı.

Müren ile Bodrum'da sohbet edip vakit geçirdiklerini aktaran Akalın, "Bodrum'un neredeyse her yerinde anısı vardır. Bardakçı Koyu'nda çok vakit geçirirdi. Çok kibar bir insandı. Zeki Müren unutulmayacak bir sanatçı. Böyle bir insan bir daha gelmez. Evi de müze olarak sergileniyor. Onun yaptığını kimse yapmaz." dedi.