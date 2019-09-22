HABER

"Sanat Güneşi" şarkılarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 23:35 | Son Güncelleme

Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleştirilen Zeki Müren'i anma konserini yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, ölümünün 23'üncü yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile düzenlenen anma etkinliği kapsamındaki konserde, Gökhan Sezen sahne aldı.

"Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'in hayranları, Bodrum Antik Tiyatro'daki etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Müzikseverlerin zaman zaman şarkılara eşlik ettiği konserde, Zeki Müren'in yanı sıra başka sanatçılara ait eserler de seslendirildi.

Mal varlığını TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçıyı anma etkinliğine katılan TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, "Onun ışığı, burs imkanı sağladığı binlerce öğrencinin yolunu aydınlatmaya devam ediyor." dedi.

Konser sonunda, programın düzenlenmesinde katkısı bulunanlara plaket verildi.

Bodrum Antik Tiyatro'da tarihi bir kalabalığın görüldüğü konseri yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Bayraktar: 1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali...Bayraktar: 1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali...
Hakim ile Tatlıtuğ'un duruşma salonundaki fotoğrafına, HSK'dan incelemeHakim ile Tatlıtuğ'un duruşma salonundaki fotoğrafına, HSK'dan inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sanat Güneşi anma bodrum konser

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti

Mardin'de hain saldırı!

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Kına gecesinde havaya ateş açan çocuk ve babası hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.