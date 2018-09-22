"Sanat Güneşi"nin özel eşyaları ziyaretçilerini duygulandırıyor

DURMUŞ GENÇ - Türk Sanat Musikisinin en büyük icracılarından "Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'in, ölmeden önce son yıllarını geçirdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde müze olarak kullanılan evi, özellikle yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Sahnelere bir süre ara verdiği için ayrı düştüğü hayranlarıyla 1996 yılında yeniden buluştuğu TRT stüdyosunda yaşama veda eden Zeki Müren, ölümünün üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen, eşsiz yorumu ve dillerden düşmeyen çok sayıda eseriyle gönüllerde yaşamını sürdürüyor. İlk kez "Manolya'' adlı plağıyla 1955 yılında "Altın Plak" ödülü kazanan sanatçı, birçok kurum ve kuruluş tarafından ''yılın sanatçısı'' seçildi. Çok yönlü çalışmalar yapan Müren'in ilk şiir kitabı olan "Bıldırcın Yağmuru" ise 1965 yılında yayımlandı. 200'e yakın bestesi bulunan ve 50 plak çıkaran sanatçının 18 sinema filminde de imzası bulunuyor. Çalışmalarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen ilk Türk Müziği sanatçıları arasında yer alan "Sanat Güneşi", radyoda canlı solo yayınlarda kullandığı ilk mikrofonun kendisine hediye edildiği stüdyo çekimlerinde hayata veda etti.

İzmir'de yapılacak program çekimleri için Bodrum'daki evinden ayrılan Müren, bir daha çok sevdiği Bodrum'a dönemedi. Ajda Pekkan ve Muazzez Ersoy'un konuk olarak katıldığı programda kendisine ödül olarak verilen mikrofonu alan, sunucunun yardımıyla yerine oturduktan bir süre sonra fenalaşan Müren'in, 66 yıllık yaşamı, 24 Eylül 1996'da TRT stüdyolarında sona erdi. Müren'in cenazesi, vasiyeti üzerine doğduğu Bursa'da on binlerce seveninin katıldığı törenle Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi. - Bodrum'un "Paşa"sı Bodrum'da "Paşa" olarak da anılan Zeki Müren'in vasiyeti üzerine tüm mal varlığını eşit olarak paylaşan Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı, sanatçıyı unutmadı. İki vakfın Bursa'da yaptırdığı "Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi" ünlü sanatçının yolunu takip eden sanatçı adaylarına eğitim imkanı sunuyor. Sanatçının ölüm ve doğum yıl dönümlerini unutmayan sevenleri, her yıl 24 Eylül ve 6 Aralık'ta Bursa'daki mezarı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca müze haline getirilen Bodrum'daki evinde düzenlenen törenlere katılıyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı arasında imzalanan protokolle 8 Temmuz 2000'den bu yana, Zeki Müren'in son yıllarını geçirdiği evin, sanatçının anısına düzenlenen sanat müzesi olarak kullanıldığını söyledi. Müzeye gelen ziyaretçilerin Sanat Güneş'inin şarkılarıyla müzeyi gezdiğini anlatan Selçuk, iki katlı müzede sanatçının birçok malzemesinin bulunduğunu kaydetti. Müzenin alt katının sanatçının yaşam alanına uygun olarak düzenlendiğini vurgulayan Selçuk, ikinci katın ise kişisel eşyaları, hayranlarından gelen mektuplar, plakları, kasetçalarları, takıları, ödülleri ve fotoğraflarıyla düzenlendiğini dile getirdi. İnsanların müzeyi gezerken Zeki Müren'in şarkılarını dinlediğini ve güzel bir atmosfer oluştuğunu vurgulayan Selçuk, Müren'in 1976 model klasik aracı ile elinde mikrofon tutan bronz heykelinin de müzenin bahçesinde sergilendiğine işaret etti. Zeki Müren'in bu yıl ölümünün 22. yıl dönümü olduğunu belirten Selçuk ,"Bu çerçevede 23 Eylül'de mevlit okutulacak. Akşam ise Bodrum Antik Tiyatro'da şarkıcı Nalan Altınörs ve Yıldırım Bekçi, Zeki Müren şarkılarını seslendirecek." dedi.