Sanat kampında alternatif tatil

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki sanat kampına, deniz, kum, güneş ve otel tatili anlayışından uzak, doğayla iç içe tatil yapmak amacıyla gelenler, hem dinleniyor hem de sanatsal yönlerini geliştiriyor.

Kayaköy Mahallesi'ndeki sanat kampına birer haftalık tatil programı kapsamında başta İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden hatta dünyanın çeşitli kentlerinden gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz, kum, güneş tatil anlaşından farklı bir tatilin tadını çıkarıyor. Kampta sabahtan öğleye kadar atölyelerde ritimden çömlek yapımına, deriden dans ve heykelciliğe kadar değişik sanatsal eğitim alan tatilciler ayrıca kurumun bahçesinde üretilen organik sebzelerden yapılan köy yemeklerini yiyor.

Ayrıca her gün öğleden sonra Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kabak ve Gemiler Koyları'na düzenlenen gezilere katılan tatilciler, su sporları da yapıyor. Yamaç paraşütü ve dalış eğitimleri alan tatilciler, geceleri düzenlenen özel konser ve eğlencelere katılıyor. Kamptaki taş ve ahşap evlerin yanı sıra çadırlarda konaklayan tatilciler, Kayaköy'ün otantik ve mistik havasında keyifli bir hafta geçiriyor. Kampa gelen tatilciler arasında öğretmenden bankacıya, öğrenciden tekstil mühendisine kadar değişik mesleklerden tatilci yer alıyor.