Sanat müziği korosunun 85 yaşındaki üyesi: Şarkı söylemenin yaşı yok

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Körfez Gönül Dostları Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun en yaşlı üyesi Doğan Eser (85), herkesin müzikle uğraşmasını tavsiye ederek, "Şarkı söylemek, yatıştırıyor, sakinleştiriyor. Bunun yaşı yok" dedi.

Burhaniye’de Ali Osman Çakır’ın şefliğini yaptığı Türk Sanat Müziği Korosu'nda değişik mesleklerden emekliler yer alırken, emekli astsubay Doğan Eser ise koronun en yaşlı üyesi oldu. 19 yıldır aynı koroda şarkı söylediğini anlatan Eser, müziğin dini, dili ve ırkının olmadığını söyledi.

Müziği çok sevdiğini anlatan Eser, "Halk türküleriyle müziğe başladık Fakat bunu hobi olarak yapıyorum. Şarkı söylemek, yatıştırıyor, sakinleştiriyor. Müziğin dini, dili arkı milliyeti yoktur. Herkesin bir müzikle uğraşmasını tavsiye ediyorum. Burhaniye Körfez Gönül Dostları Türk Sanat Müziği Korosu'nda yıllardır şarkı söylüyorum. Sağ olsun Ali Osman hocamız bize güzel eserler söyletiyor. Yaşı yoktur bunun. İster halk müziği ister sanat müziği olsun uğraşmanızı tavsiye ederim. Sinirlerinizi yatıştırır, sakinleştirir ve ufkunuzu genişletir. Tavsiyem budur herkese. Burhaniye’de bulunmaktan da bu koroda olmaktan da mutluyum" dedi.