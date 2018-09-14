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Sanat okulunda büyük skandal!

14.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Özel Fransız sanat okulu Emile-Cohl'ün internetteki tanıtım fotoğrafında çok kültürlülük izlenimi vermesi için bazı beyaz öğrencilerin yüzlerinin siyaha boyandığı ve dijital olarak araya siyah öğrencilerin eklendiği ortaya çıktı.

Sanat okulunda büyük skandal!

Lyon'daki okul, sosyal medyada fotoğrafın orijinalinin yayımlanmasından sonra özür diledi. Fotoğraf bir süre sonra siteden kaldırıldı.

Emile-Cohl, öğrencilerin bir galeride çektirdikleri toplu fotoğrafta yapılan değişiklik için Amerikan tanıtım şirketini suçladı.

Okulun yöneticileri fotoğraftaki rötuşlardan öğrencilerin uyarısıyla haberdar olduklarını ve bu eylemi onaylamadıklarını söylediler.

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Okul Müdürü Antoine Riviere, Los Angeles'taki yeni kolejleri için bir Amerikan halkla ilişkiler şirketine bazı fotoğraflar gönderdiklerini ve bilgileri olmadan bunların değiştirildiğini söyledi, "Bu, okulumuzun temsil ettiği değerlerin tamamen antitezi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sanat okulu Fransa siyaha boyamak öğrenci çok kültürlülük

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Tebrik ediyorum ... Adı Üstünde Sanat Okulu , İnce espiri Her kes Göremez Görse Yanlış Görür.
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