Sanat okulunda büyük skandal!

Lyon'daki okul, sosyal medyada fotoğrafın orijinalinin yayımlanmasından sonra özür diledi. Fotoğraf bir süre sonra siteden kaldırıldı.
Emile-Cohl, öğrencilerin bir galeride çektirdikleri toplu fotoğrafta yapılan değişiklik için Amerikan tanıtım şirketini suçladı.
Okulun yöneticileri fotoğraftaki rötuşlardan öğrencilerin uyarısıyla haberdar olduklarını ve bu eylemi onaylamadıklarını söylediler.
Okul Müdürü Antoine Riviere, Los Angeles'taki yeni kolejleri için bir Amerikan halkla ilişkiler şirketine bazı fotoğraflar gönderdiklerini ve bilgileri olmadan bunların değiştirildiğini söyledi, "Bu, okulumuzun temsil ettiği değerlerin tamamen antitezi" dedi.
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