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Sanat Sivas Çalıştayı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 18:10 | Son Güncelleme

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sanat Sivas Projesi, saha çalışmalarına yön verecek Sanat Sivas Çalıştayı ile başladıSivas Öğretmenevinde gerçekleştirilen Sanat Sivas Çalıştayı’na Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, kamu kurum ve kuruluşlarının kültür ve sanatla ilgili bölümlerinin temsilcileri, sanatla ilgili branşlardan öğretmenler katıldı.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sanat Sivas Projesi, saha çalışmalarına yön verecek Sanat Sivas Çalıştayı ile başladı

Sivas Öğretmenevinde gerçekleştirilen Sanat Sivas Çalıştayı’na Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, kamu kurum ve kuruluşlarının kültür ve sanatla ilgili bölümlerinin temsilcileri, sanatla ilgili branşlardan öğretmenler katıldı. Sivas’taki 118 bin öğrencinin ilgi ve yeteneği doğrultusunda sanatla iç içe olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda okullarda yapılacak olan eğitimlerin genel çerçevesi belirlendi. Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, sanatın önemine vurgu yaptı. Sanat Sivas Projesi’ne kurum olarak gereken desteği vereceklerini belirten Karaca, “Sanat eğitimin en önemli amacı, görmeyi, işitmeyi, dokunmayı, tat almayı öğretmektir. Sanat eğitimiyle bakmayı değil görmeyi, duymayı değil işitmeyi, ellerle yoklamayı değil dokunulanı duyumsamayı öğretmek esas amaçtır” dedi.

“Hiçbir kuş tek kanatla uçamaz”
Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas’ta eğitimi üst seviyeye çıkarmak için birçok proje ve çalışmanın hayata geçirildiğini belirterek Sanat Sivas Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara değindi. Savaşçı, “Hiçbir kuş tek kanatla uçamaz. Yavrularımızın bir kanadını spor ve akademik başarı oluşturuyorsa diğer kanadını kültür ve sanat oluşturmaktadır. Bundan tam bir yıl önce yine bu salonda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Eğitim Paydaşları Çalıştayı’nı düzenlemiştik. Bu çalıştay ile öğretmenden öğrenciye, idareciden veliye, servis şoföründen, memur ve yardımcı hizmetliye kadar tüm eğitim paydaşlarımızı aynı masada buluşturmuş ve buradan çıkan kararlar neticesinde ilimizin eğitim-öğretim ihtiyaçlarına yönelik somut projeler geliştirmiştik“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sanat Sivas Çalıştayı’na start verildi. Katılımcılar, oluşturdukları çalışma gruplarında proje kapsamında hayata geçirilebilecek çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, çalıştay sonrasında tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederek katılım belgesi takdim etti.

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı

Sanat Sivas Çalıştayı başladı
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