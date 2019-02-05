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Sanat tarihi araştırmacılarına rehber olacak ‘Mimar Sinan Bibliyografyası’ çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının sanat tarihi araştırmacılarına rehber olacak ‘Mimar Sinan Bibliyografyası’ okuyucu karşısına çıktı.Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, sanat tarihi araştırmacılarına rehber niteliği taşıyan yeni bir eserle okuyucu karşısına çıktı.Eser, dünyaca tanınan büyük usta Mimar Sinan hakkında yazılanları ilk kez geniş bir döküm ve sistematik bir tasnifle sunarak önemli bir boşluğu en zengin biçimde dolduruyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının sanat tarihi araştırmacılarına rehber olacak ‘Mimar Sinan Bibliyografyası’ okuyucu karşısına çıktı.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, sanat tarihi araştırmacılarına rehber niteliği taşıyan yeni bir eserle okuyucu karşısına çıktı.
Eser, dünyaca tanınan büyük usta Mimar Sinan hakkında yazılanları ilk kez geniş bir döküm ve sistematik bir tasnifle sunarak önemli bir boşluğu en zengin biçimde dolduruyor. Yazar adlarına göre hazırlanmış yalın bir liste olmanın ötesinde, bölümler halindeki tasniflerle, mimarlık tarihi araştırmaları, sanat tarihi ve Türk süsleme tarihi için de bir kaynak niteliğinde. 148 sayfadan oluşan eser, Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor.
Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabiliyor.

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