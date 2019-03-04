Sanat tutkusu engel tanımadı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de 7 yıl önce trafik kazası geçiren ve tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürmeye başlayan 30 yaşındaki Kadir Ekici, sanatla hayata tutundu. Bingöl'deki Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde ebru eğitmeni olarak görev yapan Ekici, kursiyerleri ile birlikte açacakları ebru sergisinden elde edilen gelirin ise otizmli çocuklara bağışlanacağını bildirdi.

Çorum Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2011 yılında mezun olan Kadir Ekici, 2012 yılında trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdürmeye başlayan Ekici, 2 yıl aranın ardından çok sevdiği ebru sanatına yeniden başladı. Bingöl'de Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi'nin destekleriyle açtığı kursta sanatını icra eden Ekici, kursiyerlere de ebru yapmayı öğretiyor.

'2009 YILINDAN BERİ EBRU SANATIYLA İLGİLENİYORUM'

Küçük yaştan beri sanatla ilgilendiğini, yaşadığı kazanın ardından sanatından vazgeçmediğini belirten Ekici, "2012 yılında geçirdiğim bir trafik kazasında vücut fonksiyonlarımı kaybettim. 2009 yılından bu yana ebru sanatıyla ilgileniyorum. Üniversitede gördüğüm bir çok sanat dalı vardı. Ama benim ilgimi çeken ebru sanatı oldu. Ebru sanatıyla ilgili bir çok çalışma içersinde bulundum. Yaşadığım kazanın ardından tedavilerde ilerleme kaydettikten sonra bu sanatla ilgilenmeye devam etmek istedim. Ebru sanatının kişisel olarak, psikolojik olarak faydasını görüyorum. Ebru sanatı diğer sanat dallarından çok farklı bir dal. Yani tekrarı olmayan titizlik, önem, ilgi ve ciddiyet isteyen bir sanat dalı. O yüzden ben yaptıkça rahatlıyorum" dedi.

'SERGİDEKİ GELİRLERİ OTİZMLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAĞIZ'

Bingöl Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi'nin desteğiyle açılan kursa yoğun ilgi olduğunu anlatan Ekici, önümüzdeki günlerde ebru sergisini açacaklarını söyledi. Ekici, "2015'ten beri ebru, hat ve kaligrafi kurslarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarımızı verdik. Ebru kursu sonucunda kursiyerlerimizin yaptığı çalışmalarla beraber Mart ayı sonlarına ebru sanatı sergimiz olacak. Şimdiye kadar Bingöl'de 3 sergimiz oldu. Katılımlar gayet memnun edici. 30 kursiyerimiz var şu an. Yeni açılan kurslarla birlikte bu kursiyerlerimizin sayısı da artacak. Yaptığımız sergide elde edilen gelirleri engelli otizmli çocuklara bağışlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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