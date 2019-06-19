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"Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 18:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek konferansta, kültür ve sanat kurumları ile yerel yönetim temsilcileri bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Kültür ve sanat kurumlarıyla yerel yönetim temsilcileri 26-27 Haziran'da İstanbul'da buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla Feriye'de düzenlenecek "Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak" başlıklı konferans iki gün sürecek.

Sürdürülebilir şehirler, kültürel miras, festivaller ve kültür yönetimi gibi başlıklarda konuşmaların yapılacağı etkinliğe Türkiye ve Hollanda'dan kültür kurumları ve yerel yönetim temsilcileri katılacak.

İki gün boyunca farklı temalarla düzenlenecek 7 oturumda, araştırma projesi kapsamında ziyaret edilen 19 şehirden konuşmacıların yanı sıra Hollanda ve İstanbul'dan katılımcılar da moderatör ve yorumlayıcı olarak yer alacak.

Konferansta "Sürdürülebilir Şehirler", "Yerelde Kültür Yönetimi", "Şehir Festivalleri", "Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar", "Kolektif Hafıza ve Yerel Yönetimler", "Kültürel Miras ve Şehir" ve "Sanat Yoluyla Öğrenme" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda İKSV Konferans

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