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Sanatçı Berkant Sertel’in yeni klibini 1 milyondan fazla kişi izledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

Şarkıcılık kariyerine Almanya’da başladıktan sonra son parçasına Türkiye’de bir klip çeken Berkant Sertel izlenme rakamlarından 1 milyon barajını aştı.Almanya’da çeşitli mekanlarda şarkı söyleyen Berkant Sertel’in ‘Aldandın’ isimli şarkısına Türkiye’de çektiği klip video izleme platformlarında yayınlanmaya başlandı.

Sanatçı Berkant Sertel’in yeni klibini 1 milyondan fazla kişi izledi

Şarkıcılık kariyerine Almanya’da başladıktan sonra son parçasına Türkiye’de bir klip çeken Berkant Sertel izlenme rakamlarından 1 milyon barajını aştı.

Almanya’da çeşitli mekanlarda şarkı söyleyen Berkant Sertel’in ‘Aldandın’ isimli şarkısına Türkiye’de çektiği klip video izleme platformlarında yayınlanmaya başlandı. Klibin 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu anlatan Sanatçı Sertel, “Müziğe yakınlarımın ısrarıyla başladım. Almanya’da çok sayıda konser ve etkinlikte şarkı söyledim. Aldandın adlı şarkıya oto sanayide çektiğimiz klip çok beğenildi. Bu yaza damgasını vuracak bir şarkı olduğuna inanıyorum. Şimdiden çok sayıda kulüp ve mekanda şarkımız çalınmaya başladı. TV ve radyolarda şarkımız istek almaya başladı. Elde ettiğimiz başarıyı sürdürerek yeni klipler çekmeye hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Aslen Kayseri doğumlu olduğunu ve Almanya’da yüksek coğrafya okuduğunu ifade eden Sertel, uzun yıllar amatör müzikle uğraştığını ve şan dersi aldığını belirtti. Kendisinin çok sayıda şarkı da yazdığı bilgisini veren Sertel, “Akademisyen olmak isterken müziğe ilgim nedeniyle profesyonel müzik eğitimleri aldım. İlk şarkılarımı çevremdeki arkadaşlarıma paylaşmaya başladım. Büyük ilgi gördüm. Sosyal medyada fenomen haline gelince şarkılarımı klip yapmak istedim. Uzman bir ekiple dev bir kadroyla klip çekimlerimizi tamamladık. Klibin aranjörlüğünü Ahmet Korhan, Klip Yönetmenliğini Eyüp Kaan Göksu, Mix Mastering çalışmasını Gökhan Erken yaptı. Şarkının söz ve müziği Tulon Kurter’e ait. Türkiye geneli turneler ve halk konserleri planlıyoruz. Çok sayıda eğlence mekanında yaz ayları için program teklifi aldık. Müziğimizi tüm kitlelere duyurmak için yoğun bir tanıtım programı hazırladık” ifadelerini kullandı.

Klip İkitelli oto sanayisinde çekildi. Büyük beğeni toplayan klibin yapımcılığını ise İze Reklamcılık yaptı.

Sanatçı Berkant Sertel’in yeni klibini 1 milyondan fazla kişi izledi

Sanatçı Berkant Sertel’in yeni klibini 1 milyondan fazla kişi izledi

Sanatçı Berkant Sertel’in yeni klibini 1 milyondan fazla kişi izledi

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