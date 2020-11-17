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Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi

17.11.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden biri serbest kalırken birinin de olay esnasında kendini vurduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz gün sanatçı Bulut Duman Kadıköy’de silahlı saldırıya uğramıştı. Ayaklarında yaralanan Bulut Duman hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs olay yerinde polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli şahıstan Yunus Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Recep E. savcılık kararı ile emniyet müdürlüğünden serbest kalırken İlhan Atakan E. ise olay esnasında kendi silahıyla yaralandığı öğrenildi.

Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi

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