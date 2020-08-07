Sanatçı Cavit Murtezaoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Cavit Murtezaoğlu kimdir?

Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi) tedavi altına alınan İranlı müzisyen Cavit Murtezaoğlu hayatını kaybetti.

Murtezaoğlu, İran’da siyasi yasaklı olması nedeniyle uzun süredir İstanbul’da yaşıyordu.

CAVİT MURTEZAOĞLU KİMDİR?

İran Tebriz'de doğan ve Azerbaycan’da konservatuar eğitimi alan Cavit Murtezaoğlu, İran Ehl-i Hak alevilerinin müziğini caz formatıyla buluşturmuş ve Türkiye’de birçok konser vermişti. Murtezaoğlu makamsal yapıya dayanan müziğini ‘Caz-makam’ olarak tanımlamıştı.

İran'a döndükten sonra ‘Senli Günler' ve ‘Susmam' adlı iki albüm çıkardı. Aynı zamanda film ve belgesel müzikleri hazırladı.

Felsefi yazılarıyla dikkat çeken Murtezaoğlu İran, Avustralya, Azerbaycan, Almanya ve Türkiye'de felsefi seminerler verdi.

20 yıla varan eğitim tecrübelerini İstanbul'da kendi metoduyla ses eğitimi dersleri verdiği, ‘Ses Atölyesi'nde yoğunlaştırdı ve beş kitaptan oluşan doğu ve batı sentezli, ilk vokal metodunu yayına hazırladı.



