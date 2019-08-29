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Sanatçı cinayetinin zanlısı 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 9 yıl önce bir barda sahneye çıkan Sarp Öztürk'ü(38) Kürtçe şarkı isteğini geri çevirdiği için tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan ve 7 yıldır kırmızı bülten ile aranan Metin Baydar, Türk Interpolu tarafından Kuzey Irak'ta yakalandı.

Sanatçı cinayetinin zanlısı 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 9 yıl önce bir barda sahneye çıkan Sarp Öztürk'ü(38) Kürtçe şarkı isteğini geri çevirdiği için tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan ve 7 yıldır kırmızı bülten ile aranan Metin Baydar, Türk Interpolu tarafından Kuzey Irak'ta yakalandı. Baydar, getirildiği Ankara'da tutuklandı.
Mersin'de 17 Aralık 2010'da meydana gelen olayda, oto galerici Metin Baydar, yeğeni Şeref Polad ile birlikte Derviş Tümüklü’nün sahibi olduğu bara gitti. Baydar, bir ara sahnedeki Sarp Öztürk'ten Kürtçe şarkı söylemesini istedi. Ancak, Öztürk, Kürtçe şarkı bilmediğini belirterek bu isteği yerine getiremedi. Bunun üzerine öfkelenen Baydar, yeğeniyle birlikte saat 01.00 sıralarında bardan ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra bara dönen Metin Baydar tabancayla, evine gitme hazırlığındaki evli ve 1 çocuk babası Sarp Öztürk, gitarist Göktay Okçu (38) ve garson Ramazan Koç'a (21) kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Saldırıda Öztürk ölürken, Okçu ve Koç yaralandı. Olayın ardından Baydar firar ederken, kendisine yardım ettikleri belirlenen Şeref Polad ve Halil Önder tutuklanarak, cezaevine konuldu.
7 YILDIR KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
Açılan davanın 29 Mayıs 2012'de görülen karar duruşmasında mahkeme, Polad'a 17 yıl 9 ay, Önder'e ise 3 yıl hapis cezası verdi. 2 tutuksuz sanık ise beraat etti. Firarda olan cinayet sanığı Metin Baydar'ın dosyası ayrılarak, hakkında kırmızı bülten ile arama kararı verildi.
TÜRK INTERPOLU, KUZEY IRAK'TA BULDU
Türk Interpolu, Metin Baydar'ın izini Kuzey Irak'ta buldu. Yaşadığı adres tespit edilen Baydar, yerel güvenlik güçleriyle ortak gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
ANKARA'DA TUTUKLANDI, MERSİN'DE YARGILANACAK
Interpol polisi, tarafından Ankara'ya getirilen Metin Baydar, çıkarıldığı adliyede, hakimlik tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Baydar'ın yargılanmasına önümüzdeki aylarda Mersin'de başlanacağı öğrenildi.

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