HABER

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay’ın Düzce’de bulunan evinin olduğu mahalle hüzne boğuldu.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay’ın Düzce’de bulunan evinin olduğu mahalle hüzne boğuldu. Ablası ve torunları sinir krizi geçirirken komşuları da gözyaşlarını tutamadı.
Dün gece saatlerinde Ankara’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan Dilber Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve acil serviste tedaviye alınan Dilber Ay, saat 23.10 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 63 Yaşındaki şarkıcının ölüm haberi Düzce’de evinin bulunduğu Ağa Mahallesi’ndeki yakınlarını ve komşularını üzüntüye boğdu. Kardeşi Aynur Baguş; “Gariban annesiydi. Türkiye’nin sevgilisiydi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben acı haberi damadımın evinde öğrendim. Ablan öldü dediler. Hemen buraya geldim. Halen inanamıyorum” dedi. Torunu Berivan Dursun, ananesi Dilber Ay’ın çok iyi bir insan olduğunu söyleyerek "Türkiye’nin başı sağolsun" dedi. Dilber Ay’ı anlatmaya kelimeleri yetmeyeceğini söyledi. Komşuları Dilber Ay için lokma dökerek başsağlığına gelen misafirlere dağıttılar. Dilber Ay’ın cenazesinin, ikindi namazını ardından Ağa Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.
Sanatçı Ay’ın cenazesi Düzce’de toprağa verilecek.

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu

Sanatçı Dilber Ay’ın Mahallesi hüzne boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale'de korkutan deprem!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta eczaneler, okullar, bankalar, noterler açık mı?

1 Mayıs'ta eczaneler açık olacak mı?

Konya'da obruk sayısı 332'ye çıktı! Uzmanlar uyardı: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

İznik Gölü'nde gümüş balığı bereketi

İznik Gölü'nde gümüş balığı bereketi

İstanbul'da 1 Mayıs hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar nereler? İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması!

Son dakika Şırnak ve Siirt'te operasyon: 8 terörist öldürüldü

Sıcak temas sağlandı! 8 terörist öldürüldü

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.