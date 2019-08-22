Sanatçı Dinçer Özer İtalya'da konser verdi

Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Dinçer Özer ve piyanist Rüya Taner, Türk ve Batı müziğini perküsyonla harmanlayarak İtalya'da müzik rüzgarı estirdi.

Avrupa'nın uğrak yerlerinden, İtalya'nın en çok turist çeken bölgesi Capri adasında bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Capri Müzik Festivali'nde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer ile ünlü piyanist Rüya Taner dün akşam konser verdi.

Dünyanın birçok yerinde konser ve eğitim veren vurmalı çalgılar sanatçısı Özer ile ünlü piyanist Taner'in "Doğu ile Batı Buluşuyor" konseri İtalyanlar ve Capri'ye gelen turistlerden ilgi gördü.

Konserde, Türk sanatçılar, Özer ve Taner'in Türk müziği uyarlamaları, Ulvi Cemal Erkin'in "Zeybek", Sayram Akdil'in "Piyano Parçası No. 6" isimli eserleri, "Çanakkale Türküsü", "Batum Türküsü" gibi Türk müziğinin bilinen eserleri ile Franz Liszt ve Claude Debussy'den eserler seslendirildi.

Özer'in perküsyon performansı, dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve ayakta alkışlandı.