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Sanatçı Fatma Girik'in 55 yıllık hayranının "cinsel taciz" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Sanatçı Fatma Girik'e 1963 yılında beri takıntısı olduğu belirtilen ve Girik'in yakınlarının bulunduğu bir eve aşk mektubu bırakan 71 yaşındaki Mehmet Alsan'ın, "iletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan yargılanmasına başlandı - Sanık Alsan: -"Seni seviyorum' ile başlayan mektubu müştekiye hitaben ben yazdım. Evine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim.Benim suç işleme kastım yoktu, sadece duygularımı ifade ettim"

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Fatma Girik'e 1963 yılında beri takıntısı olduğu belirtilen ve Girik'in yakınlarının bulunduğu bir eve aşk mektubu bırakan 71 yaşındaki Mehmet Alsan'ın, "iletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Mehmet Alsan katıldı. Müşteki Fatma Girik'i ise avukatı Zeynel Öztürk temsil etti.

Savunması sorulan sanık Alsan, "geçmiş olsun" demek amacıyla Girik'in tedavi olduğu hastaneye gittiğini ve hastanede "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirterek, "Kendisine evlenme teklif ettim ve kabul etti. 'Seni seviyorum' ile başlayan mektubu Fatma Girik'e hitaben ben yazdım. Evine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Suç işleme kastım yoktu, sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca kendisinden özür diliyorum, pişmanım." dedi.

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- "1963'ten beri takıntısı vardı"

Müşteki Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise, müdahillik talebinde bulunduklarını belirterek, "Müvekkilim sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardı. Ara ara bunu göstermiştir. Tanık ve delillerimizi sunmak için süre istiyoruz." diye konuştu.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline binaen Fatma Girik’in müdahilliğine, delillerin sunulması ve tanıkların hazır edilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Adıyaman'da oturan 71 yaşındaki şüpheli Mehmet Alsan'ın, müşteki Fatma Girik'e taciz boyutuna varan hayranlığının bulunduğu belirtilerek, şüphelinin 9 Kasım 2017'de Girik'in annesinin Beşiktaş'ta bulunan evine, Girik'i görme amacıyla gittiği, apartmana girdiği, sanatçının olmaması sebebiyle mektubunu yakınlarına bıraktığı ve apartmandan ayrıldığı ifade ediliyor.

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- "Seni üzmemek için sırtıma vurup götürmedim"

Şüphelinin bıraktığı mektupta, "Seni seviyorum, seni üzen, kıran suçlarımı bilmiyorum güzelim. Lütfen beni ara, insanlar konuşa konuşa demişler, inan bana seni üzmemek için sırtıma vurup götürmedim, sebebi seni çok seviyordum, hala da çok seviyorum. Kendimi öldürürüm sana iğne ucu kadar bir kötülük yapamam, kucak dolusu sevgiler.." şeklinde ifadeler kullandığı kaydedilen iddianamede, Alsan'ın alınan ifadesinde, atılı suçlamaya ilişkin ikrarda bulunduğu da kaydediliyor.

Dosya kapsamına göre şüphelinin müşteki Girik'in evine gidip mektup bıraktığı için, "iletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Mehmet Alsan'ın bu suçtan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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aşk mektubu cisel taciz davası FATMA GİRİK Mehmet Alsan

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