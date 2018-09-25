İSTANBUL (AA) - Sanatçı Fatma Girik'e 1963 yılında beri takıntısı olduğu belirtilen ve Girik'in yakınlarının bulunduğu bir eve aşk mektubu bırakan 71 yaşındaki Mehmet Alsan'ın, "iletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Mehmet Alsan katıldı. Müşteki Fatma Girik'i ise avukatı Zeynel Öztürk temsil etti.

Savunması sorulan sanık Alsan, "geçmiş olsun" demek amacıyla Girik'in tedavi olduğu hastaneye gittiğini ve hastanede "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirterek, "Kendisine evlenme teklif ettim ve kabul etti. 'Seni seviyorum' ile başlayan mektubu Fatma Girik'e hitaben ben yazdım. Evine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Suç işleme kastım yoktu, sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca kendisinden özür diliyorum, pişmanım." dedi.

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- "1963'ten beri takıntısı vardı"

Müşteki Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise, müdahillik talebinde bulunduklarını belirterek, "Müvekkilim sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardı. Ara ara bunu göstermiştir. Tanık ve delillerimizi sunmak için süre istiyoruz." diye konuştu.